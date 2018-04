E o árbitro do FC Porto-Vitória de Setúbal é...

O árbitro João Pinheiro foi nomeado para o jogo de hoje entre FC Porto e Vitória de Setúbal, que encerra a 31.ª jornada da I Liga de futebol, indicou o Conselho de Arbitragem.

João Pinheiro, da Associação de futebol de Braga, será coadjuvado no jogo no Estádio do Dragão, com início marcado para as 20:00, pelos assistentes Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, e Rui Costa será o vídeoárbitro.

O FC Porto, segundo classificado, com menos um jogo e um ponto do Benfica, está obrigado a vencer hoje na receção ao Vitória de Setúbal, 14.º classificado, dois pontos acima da linha de descida.

Com a I Liga na reta final – cumprido o jogo de hoje ficam a faltar três jornadas -, os ‘dragões’ tentam manter a diferença de mais dois pontos para o Benfica, que no sábado venceu fora o Estoril Praia (2-1).