José Couceiro: "Fizemos coisas boas na 2.ª parte mas o jogo estava sentenciado"

Entrada fatal

"Entrámos muito mal, depois cometemos erros graves e o FC Porto em três ocasiões fez três golos. Abanámos muito, mas depois conseguimos serenar, o jogo também se tornou mais calmo, e fizemos o 3-1. Não está em causa o triunfo do FC Porto. Foi uma desilusão para nós, cometer tantos erros e em tão pouco tempo estarmos logo a perder por 3-0. Depois fizemos coisas boas na 2.ª parte mas o jogo estava sentenciado"

Responsabilidades

"Quando perdemos, perdemos todos. Sou o primeiro a assumir a responsabilidade e tenho de as assumir com a equipa. Estamos numa luta com muitas outras equipas, onde já não devíamos estar mas isso é um balanço que será feito de forma muito minuciosa. Os jogadores sabem os erros que cometeram esta noite”