Estoril Praia muito perto da despromoção

Um golo do avançado brasileiro Nildo Petrolina, aos 81 minutos, deu esta segunda-feira a vitória 1-0 ao Desportivo das Aves na receção ao Estoril Praia, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

O triunfo permite à equipa avense 'saltar' da 17.ª posição para a 14.ª com 31 pontos, ficando assim fora da zona de despromoção, enquanto o Estoril vê a sua situação ficar mais complicada, mantendo a última posição com 26 pontos, a três da primeira equipa acima da linha de despromoção.

Após esta jornada, o Paços de Ferreira caiu para a zona de despromoção, com os mesmos 29 pontos do Vitória de Setúbal, a primeira equipa acima da zona de descida, com os pacenses a deterem desvantagem de um golo na diferença de golos - mais acima está o Feirense, com 30 pontos.

Na 33ª jornada, o Paços de Ferreira recebe o Rio Ave, o Estoril recebe o Vitória de Setúbal, o Aves vai ao terreno do Moreirense e o Feirense desloca-se ao Dragão, onde o FC Porto só precisa de um ponto para se sagrar campeão.

Na 34ª e última jornada, o Vitória de Setúbal recebe o Tondela, o Aves recebe o Chaves, o Feirense recebe o Estoril e o Paços vai a Portimão.