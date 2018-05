Jorge Jesus: "Melhores são aqueles que chegam ao fim em primeiro. Parabéns ao meu amigo Sérgio"

Como JJ viu o dérbi

"Não define nada, mas , havendo empate, neste caso o 0-0, a única equipa beneficiada seria o Sporting e, nesse contexto, ninguém queria empatar. O resultado serve ao Sporting, mas ainda falta um jogo na Madeira. Temos que pensar que ainda falta um jogo.

Nos últimos 15 da primeira parte o Benfica esteve melhor que o Sporting. Antes o jogo esteve dividido, apesar da oportunidade do Rafa. Se quisermos falar da grande oportunidade do jogo, é a do Bas Dost, quando estava isolado e quis assistir o Varela. Essa sim.

Nos últimos 15 minutos não conseguimos parar as saídas do Benfica, estava um espaço muito grande entre a última linha e a segunda e os jogadores do Benfica estavam jogar com alguma facilidade. As ligações entre o Rafa e o Zivkovic baralharam um pouco o Rafa e o Piccini. "

A arbitragem e os casos

"Na segunda parte não houve muitas oportunidades, mas jogámos mais no meio campo do Benfica. Penso que o resultado justa-se, houve oportunidade para ambos os lados, com alguns lances polémicos, mas com uma boa arbitragem do Carlos Xistra.

Se há alguma razão de queixa é a chave que o Rúben Dias faz ao Mathieu, aos 17 minutos. Um termo técnico de luta.

Sem haver golos, penso que foi um bom jogo entre duas boas equipas, com jogadores tecnicamente evoluídos que fizeram tudo para ganhar. Nas bancadas pareceu-me tudo normal e isto é que é futebol."

Sobre o que disse Rui Vitória

"É uma opinião, eu tenho uma diferente. Não entendo como uma equipa que é a melhor, empata. Hoje foram duas boas equipas que quiseram ganhar, ninguém foi melhor. O Rúben [Dias] faz penálti, mas agora é fácil de dizer.

Parabéns à equipa do FC Porto e ao Sérgio, porque os melhores são aqueles que chegam ao fim em primeiro e, durante o ano, o Sporting e o Benfica perderam mais pontos. Parabéns à equipa do FC Porto e, principalmente, ao meu amigo Sérgio."