Os 22 homens do dérbi: nem Rui Vitória nem Jorge Jesus acertaram no onze do rival

Rui Vitória lançou o onze do Sporting e disse que Acuña estaria do lado esquerdo do ataque, ao lado de Bruno Fernandes e atrás de Bas Dost - mas é Bryan Ruiz quem ocupará esse espaço.

Por outro lado, Jorge Jesus garantiu ter um “feeling” quanto à titularidade de Jonas - mas é Jiménez quem lá está à frente.

Nas equipas que vão a jogo, é de notar que Rui Vitória optou por um meio-campo reforçado, com Fejsa e Samaris, em detrimento de Cervi. Pois que então, é Zivkovic quem assumirá o lado esquerdo do ataque e Rafa o lado oposto.

Onze do Sporting: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho e Battaglia; Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bryan Ruiz; Bas Dost

Onze do Benfica: Bruno Varela; Douglas, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa e Samaris; Rafa, Pizzi e Zivkovic; Jiménez