Benfica pede sumaríssimos para Coates, Mathieu, Patrício e Coentrão. Sporting reage com ironia: “Só conseguiram identificar quatro em 14?”

Segundo a Rádio Renascença, a Comissão de Instrutores da Liga de Clubes está a avaliar as prestações de Rui Patrício, Fábio Coentrão, Coates e Mathieu. De acordo com a RR, isto acontece após intervenção do Benfica, que pediu “ao departamento a elaboração de processos sumaríssimos por ‘infrações graves” que não foram sancionadas” no dérbi.

A saber: “entrada violenta” de Patrício sobre Rafa, pisão de Mathieu a Rafa e outro pisão de Coates a Zivkovic, e um apertão no pescoço de Coentrão a Samaris.

Entretanto, o Sporting já reagiu à notícia da RR. Nuno Saraiva, diretor de comunicação do clube leonino, escreveu o seguinte, num post no Facebook: “Se eu fosse presidente do Benfica (...) despedia de imediato o gabinete das queixinhas por absoluta incompetência. Entaõ, tendo indo a jogo 14 leões, só conseguiram identificar quatro jogadores do Sporting?”.