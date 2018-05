E o melhor jogador da Liga em abril é... sportinguista (e ficou à frente de Marega e Herrera)

O futebolista do Sporting Bruno Fernandes venceu hoje o prémio de melhor jogador do mês de abril da I Liga, numa votação que distinguiu elementos do campeão FC Porto em cinco de sete categorias.

A votação de melhor jogador, levada a cabo no ‘site’ da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet, distinguiu o médio internacional português com 38,1% das escolhas, à frente do maliano Moussa Marega, do FC Porto, com 12,4%, e de outro ‘dragão’, o mexicano Héctor Herrera (8,2%).

O FC Porto dominou as escolhas, com o golo do mês a pertencer ao ‘capitão’ Herrera, na 30.ª jornada em casa do Benfica (1-0), assim como o troféu de melhor médio.

O título de melhor guarda-redes foi para o espanhol Iker Casillas, enquanto o de melhor defesa recaiu sobre o brasileiro Alex Telles, sendo que Sérgio Conceição foi ainda votado treinador do mês.

O melhor avançado da I Liga em abril foi Miguel Cardoso, do Tondela, que recolheu 48,4% das escolhas, à frente de Ricardo Horta (Sporting de Braga) e de João Silva (Feirense).

Na II Liga, o galardão para melhor atleta do mês de abril foi para o avançado Ricardo Gomes, do campeão Nacional da Madeira, à frente do colega de equipa Murilo, segundo, e de Brayan Riascos, da Oliveirense.