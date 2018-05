Seis perguntas para ver respondidas no fim de semana desportivo

1) Quem é o vice-campeão português?

Marítimo - Sporting | Benfica - Moreirense

As contas do título estão fechadas, mas o segundo posto, que este ano é o último a dar acesso à Liga dos Campeões, mantém-se em aberto. O Sporting leva vantagem à entrada da última jornada do campeonato porque depende só de si para ficar com a vice-liderança, mas o Benfica ainda pode lá chegar.

Os encarnados ficam à espera de um desaire dos leões na Madeira enquanto recebem o ‘aflito’ Moreirense.

Para chegar ao segundo lugar, o Benfica tem sempre que fazer melhor resultado que o Sporting.

O Braga já não tem aspirações à Liga dos milhões, mas pode ainda chegar à terceira posição. Os arsenalistas têm atualmente 74 pontos, menos três que Sporting e Benfica. Acabam o campeonato no Estádio dos Arcos, frente ao Rio Ave.

Os jogos são todos à mesma hora: 18h00, este domingo.

MANUEL DE ALMEIDA

2) Quem sobrevive à descida de divisão?

Feirense - Estoril | Portimonense - Paços de Ferreira | V. Setúbal - Tondela | Benfica - Moreirense

O campeonato alcança a última jornada ainda sem “condenados” à descida. Vai daí, o último jogo da época é de importância crucial para cinco equipas que não têm ainda garantida a permanência.

Por ordem descendente na classificação: Moreirense (32), Feirense (30), Paços de Ferreira (30), Estoril Praia (29) e V. Setúbal (29) jogam este domingo pela sobrevivência.

Os cenários são vários, sendo certo que no caso do Estoril a equipa tem mesmo de ganhar se quiser ficar na Primeira Liga.

Ao Moreirense impõe-se pontuar com o Benfica ou esperar que Feirense, Paços e Vitória percam.

No caso do Feirense, a permanência é possível caso vença. Em caso de empate, também é possível festejar a manutenção na condição de Paços e Vitória de Setúbal não vencerem, ou ainda perdendo, contando que Paços e Vitória não pontuem.

O Paços de Ferreira segura-se se vencer ao Portimonense, podendo até perder o encontro, desde que Setúbal e Estoril não ganhem.

O V.Setúbal também ainda tem hipóteses mas conseguir os três pontos não chega aos sadinos que terão assim a tarefa mais complicada de todos.

Jogos à mesma hora, este domingo, às 18h00.

3) Quem é o melhor da Europa no hóquei?

FC Porto - Sporting

Não é só a Europa das canções que está de olhos em Portugal este fim de semana. A do hóquei em patins também. Este sábado, a partir das 12h30, FC Porto e Sporting jogam no Dragão Caixa a primeira meia-final da Liga Europeia da modalidade.

Fator de curiosidade adicional, para duas equipas que nunca venceram esta prova, com este formato, é o facto de contarem nas bancadas com os presidentes dos dois emblemas: Pinto da Costa e Bruno de Carvalho, ambos com forte ligação à modalidade.

Réus e Barcelona jogam a segunda meia-final ao final da tarde. A final está agendada para amanhã às 12h30.

José Sena Goulão/LUSA

4) Para quem vai a Taça no Futsal?

Sporting-Benfica

Não é uma final, mas é como se fosse. Os “queridos inimigos” do futsal português voltam a cruzar-se na quadra, este sábado, ao início da tarde com o objetivo de garantirem um lugar na final da Taça de Portugal que se disputa por estes dias no Multiusos de Gondomar.

A esta hora, Modicus e Fabril já transpiram pela outra vaga. O Benfica defende o troféu que conquistou há um ano. O Sporting, bicampeão nacional e vice-europeu, quer “tirar” mais um título aos encarnados. E deverá contar com o apoio do presidente Bruno de Carvalho na bancada.

Esta época as duas equipas já se defrontaram cinco vezes: o Sporting ganhou três, o Benfica uma e houve também um empate.

A final está agendada para amanhã, domingo, às 12h30.

Rebecca Naden

5) E Carvalhal, segura-se?

Swansea - Stoke City

Só um pequeno milagre salvará os galeses do Swansea da despromoção da Primeira Liga inglesa, mas impossível não é.

Para se manter na elite do futebol inglês, a equipa de Carlos Carvalhal terá de vencer o Stoke City por qualquer coisa como 5-0 e esperar que o Manchester City aplique igual medida ao Southampton com quem o Swansea luta pela manutenção.

Carvalhal mostrou-se agastado na conferência de imprensa com as notícias que dão conta da sua provável saída no fim da época. Cenário que se tornou mais realista depois da equipa estar há oito jogos sem vencer. Encontro marcado para este domingo, às 18h00.

Juventus FC

6) É desta que a Juventus segura o hepta?

Roma - Juventus

Custou, mas parece que vai ser mesmo. A Juventus está a um ponto de garantir a conquista do sétimo campeonato consecutivo. A luta com o Nápoles foi renhida, mas a duas jornadas do fim a equipa de Massimiliano Allegri só tem de registar o mínimo de um empate frente à Roma ou, em último caso, diante do Verona na derradeira jornada.

Caso vença o campeonato, esta será a quarta dobradinha de Allegri ao serviço dos italianos.

Jogo marcado para este domingo, às 19h45.