Ações do Benfica disparam 9%, as do FC Porto afundam quase 5%

Chegou ao fim este domingo mais uma edição do campeonato português. Com a vitória do Benfica frente ao Moreirense por 1-0, e a derrota do Sporting com o Marítimo, o clube da Luz conquistou assim o segundo lugar (com 81 pontos).

Mas se em campo o título foi para o FC Porto (com 88 pontos), em bolsa a história é diferente. Para os investidores, o Benfica é o campeão e o Porto o principal derrotado. As ações do clube da Luz estava a disparar 9,02% para 1,45 euros, enquanto o Porto afundava 4,76% para 60 cêntimos. Já as ações do Sporting, que ficou apenas em terceiro lugar do campeonato (com 78 pontos), mantêm-se inalteradas nos 76 cêntimos.

Desde o início do ano, os títulos do Benfica em bolsa já valorizaram 16,52%. Segue-se o Sporting, com uma valorização de 13,43%. Só o Porto tem estado a perder este ano, com uma desvalorização de 9,09%.