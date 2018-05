José Couceiro anuncia saída do Vitória de Setúbal

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, anunciou no domingo a saída do comando técnico do clube, momentos depois de ter garantido a manutenção na I Liga de futebol, ao vencer na receção ao Tondela por 1-0.

Em declarações na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, José Couceiro disse não ter mais condições para continuar no comando técnico dos sadinos, anunciando assim a sua saída.

O Vitória de Setúbal assegurou no domingo a permanência, ao vencer na receção ao Tondela por 1-0, terminando a I Liga na 15.ª posição com 32 pontos, mais dois do que as duas equipas que desceram à II Liga, o Paços de Ferreira e o Estoril Praia.