Chegou, viu e não venceu: Peseiro abandona Vitória de Guimarães

José Peseiro deixou de ser treinador do Vitória de Guimarães. O clube anunciou no site oficial que a ligação entre a equipa técnica liderada por Peseiro e o clube terminou por mútuo acordo.

O Vitória de Guimarães acrescentou no comunicado um agradecimento pelo "profissionalismo, dedicação e lealdade que José Peseiro e a sua equipa demonstraram ao longo do período que comandaram a principal equipa profissional de futebol".

José Peseiro assumiu o comando da equipa em Fevereiro deste ano. Tinha contrato por mais uma época.

De acordo com a imprensa desportiva desta terça-feira, Luís Castro, do Chaves, e Miguel Cardoso, do Rio Ave, podem ser hipóteses para ocupar o lugar deixado vago por Peseiro.