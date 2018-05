“Não estejam nervosos, isso faz mal ao coração”: Marcelo diz que no domingo se verá se vai à final da Taça de Portugal

O Presidente da República escusou-se esta quinta-feira a responder se estará ou não presente na final da Taça de Portugal e, perante as perguntas dos jornalistas, recomendou calma e disse que no domingo se verá.

"Não estejam nervosos. A final é só no domingo. Estamos hoje, quê, na quinta-feira? Então, verão no domingo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final da sessão de lançamento da campanha de 2018 do pirilampo mágico, na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa.

Questionado pela comunicação social se já tomou uma decisão e se é verdade que não se quer sentar ao lado do presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, o chefe de Estado deu a mesma resposta: "Não estejam nervosos, isso faz mal ao coração".

"No dia do pirilampo mágico, que é um dia de alegria, de sonho, de fantasia, de futuro, não vale a pena incomodarem-se com isso", aconselhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Interrogado se está a colocar a hipótese de ir ao relvado do Estádio Nacional e não se sentar bancada, na final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Desportivo das Aves, declarou: "Eu devo dizer que tenho lido e ouvido as coisas mais espantosas".

"E o meu espírito está noutro sítio completamente diferente. Portanto, não se enervem, não estejam tensos nem nervosos que não se justifica", reiterou.

Novamente questionado se admite entregar a taça no relvado do Jamor, o Presidente da República continuou sem esclarecer o que pretende fazer no domingo e insistiu na mensagem de calma.

"Não se enervem nem estejam tensos por causa disso. Estamos na quinta-feira. Ainda falta sexta, sábado, até domingo", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa não quis também comentar a atuação do Sporting Clube de Portugal na sequência dos atos de violência praticados na terça-feira por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados contra jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete.

"Estejam muito serenos e, sobretudo, concentrem-se no fundamental, ou seja, no pirilampo mágico", recomendou.

Durante a cerimónia de lançamento da campanha de 2018 do pirilampo mágico, o chefe de Estado agradeceu à Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (Fenacerci) e a todos os parceiros desta iniciativa -- entre os quais a RTP e o Montepio Geral -- que desde 1987 angaria fundos para o apoio às pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.

O Presidente elogiou a nova imagem do boneco, que apelidou de "pirilampo cibernético", enalteceu o papel desempenhado pela sociedade civil nesta matéria e realçou a mudança ocorrida em Portugal nas últimas décadas no que respeita à visibilidade e à forma como são tratadas as pessoas com deficiência.

No entanto, considerou que "a luta continua", advertindo para o aumento das desigualdades provocado pela "complexidade destes tempos".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda uma palavra especial para Manuela Eanes, mulher do antigo Presidente da República Ramalho Eanes, que participou nesta sessão, pelo "traço de afeto" da sua intervenção social.

Estiveram também nesta cerimónia o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.