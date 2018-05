Final do Jamor. “A polícia está preparada para os cenários prováveis e até impossíveis”

A final da Taça de Portugal terá mais polícias junto das claques, em consequência da invasão da academia do Sporting em Alcochete por meia centena de 50 adeptos, na terça-feira. Em conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde, a Polícia de Segurança Pública revelou desconhecer se a realização do jogo no Jamor esteve em causa.

“Com todo este contexto desportivo, seria anormal não termos ajustado policiamento. Não podemos ignorar que fizemos reajustamento, em número [de agentes] e [estratégias de] reação. A polícia está preparada para os cenários prováveis e até impossíveis de acontecerem.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)