Em direto: Sporting e Aves já chegaram ao Jamor; Marcelo vai assistir à final da Taça de Portugal

16h22

Estádio começa a encher

Já se ouve a música, a festa e as cadeiras começam a ficar ocupadas dentro do Estádio Nacional. A menos de uma hora do início do jogo, ainda há muito gente à espera de entrar. Os onzes das duas equipas devem estar aí a rebentar.

16h09

Streets of Fire

Apoteótica. A música que deu origem à banda sonora do filme dos anos 80 Streets of Fire, repete-se nas colunas de som de um autocarro oficial da organização. É uma das músicas de apoio não oficiais do dia. Cantada por adeptos verde-e-brancos

16h04

Adeptos à procura de bilhetes

A uma hora do início do jogo vários adeptos do Sporting abordam, quase desesperadamente, outros adeptos para tentar comprar bilhetes. De forma ilegal claro. Há muito que a final tem a lotação esgotada.

16h00

Segurança reforçada

Cordão de segurança com dezenas de operacionais da PSP chegam ao Jamor na mesma altura do autocarro que transporta a equipa do Sporting

15h50

Autocarro do Sporting acabou de chegar ao Jamor

A viagem foi curta e a equipa do Sporting já chegou ao Jamor, com muitos gritos de apoio por parte dos adeptos (mas também se ouviram alguns assobios...), ainda que a maior preocupação destes seja, neste momento, entrar no estádio o mais depressa possível.

15h45

Cinco pessoas detidas

À TVI e à SIC, o comissário da PSP Tiago Garcia confirma a detenção de cinco pessoas, uma por especulação e as restantes por posse de engenhos pirotécnicos. O agente confirmou também que as autoridades foram obrigadas a agir durante confrontos entre elementos da claque Directivo Ultras XXI.

15h37

A festa da Taça também é isto

A foto abaixo é de Miguel A. Lopes, da agência Lusa, e ganha uma importância desmedida depois de uma semana em que falámos muito de futebol e quase nunca pelos melhores motivos.

MIGUEL A. LOPES/LUSA

15h32

Concerto da Juve Leo

Centenas de adeptos da claque Juventude Leonina dançam e cantam em frente a um DJ num pequeno palco não muito longe do estádio. São lançadas tochas com fumo de cor verde, num ambiente que mais parece o de uma discoteca ao ar livre na praia. É a festa da Juventude Leonina, claque que nos últimos dias tem estado debaixo das atenções por causa do alegado envolvimento no ataque aos jogadores na Academia de Alcochete

15h28

O Aves já vai a caminho, o Sporting quase

A equipa do Desportivo de Chaves já vai a caminho do Jamor, enquanto os jogadores do Sporting, em Cascais, vão entrando no autocarro que os levará ao Estádio Nacional. Segurança em torno do autocarro leonino, inclusivamente com carros descaracterizados da polícia, é muita. A equipa do Sporting foi visitada durante a tarde pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Jaime Marta Soares, que não estará na tribuna a representar o Sporting: essa tarefa estará a cargo de Rui Carvalho e João Sampaio, respetivamente presidentes do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral da SAD leonina. A informação está a ser avançada pela TVI.

15h19

De barriga cheia, os adeptos entram no estádio

Este já era! Os adeptos começam a desmobilizar as zonas dos parques, onde a festa decorreu sem problemas e com adeptos dos dois clubes a conviverem. Os churrascos e os porcos no espeto, como sempre, foram os reis da festa que antecede as finais da Taça de Portugal. E depois do que aconteceu durante a semana, a festa é quase uma catarse.

15h12

É oficial. Há enchente no Jamor

Perdoem-nos o cliche. Mas há um mar de cores verdes e brancas em redor do estádio nacional, em Oeiras. As ruas de terra e asfalto estão cheias de gente, que circula em todas as direções, vestidas com o equipamento da equipa liderada por Jorge Jesus.

15h10

Camisolas das velhas (mas não demasiado) glórias

Um périplo pelo Jamor faz tirar algumas conclusões instantâneas. As camisolas que vestem os adeptos têm em grande parte inscritos os nomes das velhas glórias de tempos ainda recentes. Slimani, Acosta e Adrien Silva parecem ser os que deixaram mais saudades em Alvalade. Do plantel que vai subir este domingo ao relvado do Jamor, há um favorito: o holandês Bas Dost. Principalmente nas fãs femininas.

15h07

Segurança vs petardos

São dezenas os petardos e foguetes atirados para o ar, alguns deles em zonas próximas onde se encontram as carrinhas da PSP. Vários elementos da Unidade Especial de Polícia caminham a pé pelo recinto, e junto de grupos que tinham rebentado um petardo (pelas 14h30h), mas optam por nada fazer ou dizer aos adeptos. A presença da PSP é bem visível em todos os pontos do Jamor, e talvez mais reforçada junto à zona da Entrada da Maratona, onde daqui a pouco tempo irão entrar as equipas de futebol do Sporting e do Desportivo das Aves.

15h01

Marcelo vai estar no Jamor

O Presidente da República decidiu finalmente estar presente na final da Taça e vai assistir ao jogo.

14h50

Adeptos já entram no estádio

Já abriram as portas do Estádio do Jamor e os primeiros adeptos já entraram. Para já, tudo tranquilo e a bom ritmo.

Boa tarde! Sporting e Desportivo das Aves disputam a partir das 17h15 a final da Taça de Portugal 2017/18, um jogo marcado pelos acontecimentos desta semana na cúpula leonina, após as agressões aos jogadores e staff técnico em Alcochete. Este é por isso um encontro que é muito mais que um encontro, mas a festa da Taça de Portugal, essa vai acontecer. E sem Bruno de Carvalho, que disse no sábado não ter condições para estar presente no Jamor.

Acompanhe aqui ao minuto tudo o que vai acontecer antes do apito inicial.