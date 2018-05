Como o Aves tramou a Betclic

O imprevisto acabou mesmo por acontecer e no Jamor quem levou a Taça foi o Desportivo das Aves, que venceu a equipa teoricamente mais forte, o Sporting Clube de Portugal. “Esta vitória também trouxe felicidade a 10 portugueses que ganharam mais de 1000 euros ao apostarem online na plataforma da Betclic, na vitória do clube de Vila da Aves. Um apostador levou para casa quase 2000 euros”, avança em comunicado a plataforma de apostas on-line.

Quase 24 horas após o pequeno Aves ter derrubado o leão ferido, a Betclic revela que quatro dos apostadores que mais ganharam são do distrito do Porto, dois de Braga e os restantes de Faro, Lisboa, Setúbal e Angra do Heroísmo. Para obter este valor, os vencedores apostarem em média € 100 antes do jogo começar, resultado inesperado que também teve impacto na 'casa' de sorte e azar: “Sabemos que a Casa nem sempre ganha e com a vitória do Aves, a Betclic acabou por pagar mais em prémios do que aquilo que recebeu em apostas e, por isso perdemos € 32 mil euros neste jogo. É algo que acontece mas demonstra que o risco é premiado para quem decidiu pela vitória da equipa com menores hipóteses de vencer”, referiu em comunicado Ricardo Domingues, diretor-geral da Betclic.

Apesar de ter sido um dos resultados menos prováveis, a verdade é que desde o início da semana, a tendência das apostas já tinha vindo a mudar.

A mudança da tendência da aposta começou a verificar-se na tarde de terça-feira, dia dos acontecimentos em Alcochete.

Neste jogo, e em condições normais, teríamos cerca de 55% dos apostadores da Betclic a apostarem na vitória do Sporting, 25% no empate em tempo regulamentar e 20% na vitória do CD Aves.

Após os acontecimentos em Alcochete, a Betclic registou oito vezes mais apostas do que numa final da Taça de Portugal considerada 'normal' e mais de 74% dos utilizadores da plataforma apostaram nessas 24 horas na vitória no Aves. O clude da pequena vila das Aves chegou a ser favorito e mais de 81% dos apostadores acreditavam na derrota do Sporting.

“Entre quinta até à hora do jogo, no domingo, com a garantia da equipa do Sporting em participar na final e apesar dos incidentes, o clube de Alvalade recuperou a confiança nas apostas, mas mesmo assim o equilíbrio era palavra de ordem: mais de 47% acreditava na vitória do Sporting e 44% na vitória do Aves”, adianta ainda a mesma.