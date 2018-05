Luís Castro é o novo treinador do Vitória de Guimarães

Luís Castro vai ser o novo treinador do Vitória de Guimarães, ao assinar um contrato válido com o emblema da I Liga de futebol até ao final da época 2019/20, anunciou o clube no seu site oficial.

Depois de ter confirmado, na semana passada, a saída do técnico José Peseiro, o clube vimaranense, nono classificado no campeonato 2017/18, preencheu a vaga no banco com o treinador de 56 anos, que, na época passada, levou o Desportivo de Chaves à sexta posição no campeonato, com 47 pontos.

Luís Castro está de regresso a um emblema que representou como jogador nas épocas 1985/86 e 1986/87 - conseguiu um quarto e um terceiro lugares na então I Divisão, respetivamente - e vai cumprir a terceira época seguida no principal campeonato nacional, já que, antes de rumar a Trás-os-Montes, fora sétimo pelo Rio Ave, em 2016/17.

O técnico natural de Vila Real iniciou a carreira no Águeda, em 1999/2000, e prosseguiu-a nos escalões secundários, ao serviço de Mealhada, Estarreja e Sanjoanense, até se estrear na I Liga, em 2004/05, pelo Penafiel, equipa na qual permaneceu duas épocas - obteve o 11.º lugar no primeiro ano, mas, no segundo, a equipa foi 18.ª e última.

Luís Castro iniciou, em 2006/07, um período de 11 anos de no FC Porto, como coordenador dos escalões de formação (até 2012/13), treinador da equipa B, de 2013/14 até ao início da época 2016/17, tendo sido campeão da II Liga em 2015/16, e ainda como técnico da equipa principal em 16 jogos da época 2013/14, após ter substituído Paulo Fonseca - os ‘dragões' foram terceiros na I Liga.

O novo treinador dos vitorianos vai ser apresentado hoje, às 18h, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, juntamente com a restante equipa técnica.

