Dionísio Castro, candidato à presidência do Sporting: “Uma pessoa que não sabe sair não tem dignidade”

Em que momento decidiu candidatar-se?

Comecei a pensar que tinha de fazer algo pelo Sporting logo a seguir às declarações de Bruno de Carvalho após o jogo com o Atlético de Madrid. Foram uma falta de consideração e respeito pelos profissionais do clube, dos jogadores à equipa técnica e departamento médico. A intervenção pública nas redes sociais foi grave, ofensiva, fez mossa na equipa e veio a dar no que deu.

