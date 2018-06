O que espera Jesus: solidão, descuidos, desorganização, frango, generosidade, 55ºC e porventura um bom balneário

Só lhe tinha acontecido uma vez aquela rotina de fazer a mala, juntar o bilhete de embarque ao cartão de identidade e encher a mochila de ideias. Depois de quase cinco anos em Felgueiras, em que viveu uma subida à Primeira Divisão e uma descida no ano seguinte, Jorge Jesus mudou-se para o União da Madeira. Estávamos em fevereiro de 1998. Ficaria por lá apenas um mês, mas entranhava-se nele a sensação de entrar num avião, furar as nuvens e suspirar por dias melhores. Pouco mais de 20 anos depois, um dos treinadores que mais impacto teve na evolução do jogo em Portugal muda-se para a Arábia Saudita, para treinar o campeão, Al Hilal.

Jesus, um homem de fé no trabalho metódico e inspirado pelo futebol holandês, esteve sempre em destaque desde que, em 2009, aterrou no Estádio da Luz, com promessas de montar uma equipa a jogar o dobro. Conquistou troféus e valorizou muitos jogadores, mas os dissabores andaram sempre ali, de mão de dada, para que a história nunca se transformasse num conto de fadas. Houve dias negros, seja por finais perdidas ou palavras desavindas, mas nada se comparou ao desfecho desta história por terras lusas, com a invasão de 50 adeptos à academia do Sporting. A saída, que já pairava no ar após alegadas divergências com o presidente do clube, era uma questão de tempo. A confirmação da mudança para o Al Hilal chegou na terça-feira. Mas, afinal, o que vai encontrar Jesus na Arábia Saudita?

