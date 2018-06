O fado e as lições de liderança de Jorge Jesus: “Falem agora, que eu já estou fora, até já”

Vai embora como quer, com Fábia Rebordão a cantarolar e Jorge Fernando a sacudir as cordas da guitarra: “Falem agora, que eu estou por fora, e até já, não se incomodem deixem lá, que eu já estou fora.” Jorge Jesus esteve na tarde desta sexta-feira num hotel em Lisboa a falar sobre liderança e multiculturalidade. O novo treinador do Al Hilal da Arábia Saudita, que tem uma cláusula curiosa no contrato, deixou duas certezas: vai porque quer voltar e nunca será presidente do Sporting.

Jesus começou a falar para a plateia de gestores e empresários do encontro do International Club of Portugal quando o relógio marcava as 14 horas. Antes de entrar no caso prático, o orador lembrou os homens de negócios que treina pessoas e que, como lhe ensinou o mentor Manuel Sérgio, presente na sala, antes de olhar para os jogadores, olha para as pessoas. “O princípio da liderança tem a ver com o conhecimento. Só és líder se quem trabalha contigo te seguir.”

