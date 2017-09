Portugal foi terceiro na fase de grupos. Agora está na final do Mundial em hóquei em patins

Portugal encontrou o seu némesis - pelo menos, o deste Mundial - dentro de um campo de hóquei em patins esta sexta-feira. E venceu por 5-0, quando muitos davam por certa a derrota.

Tal como aconteceu frente à seleção de Moçambique nos quartos, Portugal mostrou todos os seus dotes frente à Argentina e concretizou a sua melhor exibição da competição, que está a decorrer na China.

O encontro começou com a colisão das duas equipas, ambas muito estratégicas, com muitas transições de velocidade. Durante os primeiros vinte e cinco minutos, Portugal mostrou muita concentração defensiva, cortando muitos passes. Mas não houve golos para os dois lados. A Argentina mandou uma ‘stickada’ à barra e Portugal esteve quase quase a marcar no último minuto.

No segundo tempo, a Argentina entrou a atacar e o jogo mudou. Ângelo Girão defendeu uma grande penalidade, batida do Nicolia, aos 27 minutos. Pouco depois, aos 31 minutos, Reinaldo Ventura converteu uma grande penalidade.

Hélder Nunes, num contra-ataque, marcou aos 39 minutos o segundo golo o encontro. Aos 45 minutos, Hélder Nunes, mais uma vez de bola parada, bisou.

Perto dos cinquenta minutos, Reinaldo Ventura 'driblou' diante do guarda-redes da Argentina e marcou o quarto tento da partida. Hélder Nunes, quando faltavam quatro segundos para o apito final do jogo, marcou o seu terceiro golo da partida.

Relembremos: a Argentina, que fez parte do grupo A durante a fase de qualificação, ganhou a Portugal por 5-2 no jogo inaugural desta competição.

Na final, a Portugal irá defrontar a Espanha, vice-campeã mundial em 2015. Desde 2003 que a seleção portuguesa não conquista o título mundial de hóquei em patins.