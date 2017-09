Portugal perde final do Mundial de hóquei em patins

A final do campeonato do mundo em hóquei em patins decorreu em Nanjing, na China. Portugal empatou 3-3, e perdeu nos penaltis, no prolongamento. Nesta fase, jogava apenas com quatro jogadores, em virtude do cartão azul mostrado ao guarda-redes Ângelo Girão. Pedro Henriques ocupa o lugar na baliza de Portugal.

João Rodrigues marcou e colocou Portugal em vantagem. Mas ao quarto penálti, Espanha chegou ao empate, pela mão de Eduard Lamas, e a seguir, Albert Casanovas marcou, dando o título à seleção espanhol