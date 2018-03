Pedro Barbosa explica por que razão Rui Jorge é tão especial

O Rui Jorge alguma vez lhe disse que queria ser treinador?

Essas questões não são faladas entre nós enquanto jogadores, são coisas que acontecem naturalmente. Quando ele acabou a carreira, já no Belenenses, teve a oportunidade de pegar na equipa dos juniores do Belenenses e as coisas começaram bem desde aí.

Em termos de personalidade, os colegas da altura viam nele um futuro treinador?

É uma pessoa de forte personalidade, com grande carácter, e as coisas estão a correr-lhe bem. Ele tem demonstrado, ainda no seu curto percurso enquanto treinador, que é uma pessoa de grande carácter e que o papel de líder lhe fica muito bem.

