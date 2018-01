Os tempos estão a mudar? As duas Coreias vão desfilar juntas e formar uma única equipa de hóquei no gelo nos JO

As duas Coreias acordaram esta quarta-feira desfilar em conjunto na cerimónia de abertura nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul vão também formar uma única equipa feminina de hóquei no gelo.

Estas decisões foram tomadas pelos responsáveis dos dois países numa reunião de trabalho em Panmunjom, cidade fronteira na zona desmilitarizada, que divide a península coreana, onde foi assinado o cessar fogo.

Antes, o ministro da Unificação sul-coreano já tinha anunciado o acordo para o desfile conjunto, sob "bandeira unificada", acrescentando que as duas Coreias vão consultar o Comité Olímpico Internacional (COI) sobre estes temas.

Na sequência de três encontros em menos de 10 dias, a Coreia do Norte acordou também a presença de 230 'cheerleaders' nos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ser disputados em PyeongChang, na Coreia do Sul, entre 9 a 25 de fevereiro, e de uma delegação nos Jogos Paralímpicos, a realizar entre 9 e 18 de março.

No início desta semana, as delegações tinham chegado a acordo sobre a atuação no Sul de 80 músicos e 60 cantores e bailarinos norte-coreanos, durante os Jogos, para os quais o Norte poderia apresentar um par em patinagem artística, mas falharam o período de confirmação de participação.