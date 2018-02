Adeus PyeongChang: os melhores momentos olímpicos

Segundo o presidente do COI, os atletas demonstraram crença num "futuro pacífico" entreas duas coreias depois dos "Jogos dos novos horizontes", como classificou antes de passar a bandeira olímpica para Pequim, que vai receber em 2022 os Jogos de Inverno. Depois de Tóquio2020, no verão, a capital da China vai tornar-se na primeira cidade a receber as Olimpíadas de verão e de inverno, após ter acolhido o evento pela primeira vez em 2008.



Os Jogos deste ano ficam marcados pelos desenvolvimentos políticos, da união das duas Coreias à revelação de Seul, durante a cerimónia de encerramento, que Pyongyang está disposto a conversar com os Estados Unidos. Na tribuna VIP do estádio olímpico, que será demolido ainda este ano, estavam representantes dos três países, com os norte-americanos representados por Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump.



A cerimónia ficou ainda marcada pela decisão do COI em manter a exclusão da Rússia por dopagem institucionalizada, inviabilizando a vontade dos atletas russos de desfilarem com a bandeira do país.

Antes, a delegação russa, a competir sob a bandeira olímpica, venceu a Alemanha por 4-3, após prolongamento, na final do hóquei no gelo masculino, a primeira vitória no torneio para os russos desde 1992.



A veterana norueguesa Marit Bjoergen, de 37 anos, despediu-se da carreira olímpica com novo ouro, ao vencer a partida em massa de cross country 30 km, à frente da finlandesa Krista Parkakoski e da sueca Stina Nilsson, na última prova dos 16 dias de Jogos. Bjoergen, a atleta mais bem-sucedida dos Jogos de Inverno de sempre, com 15 medalhas, fechou PyeongChang2018 com cinco medalhas, a única a consegui-lo.



No bobsled, a Alemanha venceu a prova masculina de quarto elementos, com o triunfo da equipa de Francesco Friedrich, à frente da Coreia do Sul, liderada por Won Yunjong, e dos compatriotas alemães de Nico Walther, duas equipas que terminaram empatadas no segundo lugar.