A SMS de Adrien para Marco Silva, o comunicado de BdC e a Arte da Guerra de Vitória (o minuto a minuto de Lá Em Casa Mando Eu)

FCPorto e Sporting defrontam-se daqui a pouco no Estádio Dragão e vamos acompanhar o jogo nesta página, com toda a isenção e imparcialidade que se exige a uma adepta portista ferrenha que quer mesmo muito, muito, muito que o FCPorto ganhe e quer mesmo muito, muito, muito que o Sporting acabe.

0'- Já há onzes oficiais! O FCPorto vai jogar com Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver, os EXTREMOS Corona e Brahimi e André Silva. Segundo o desenho distribuído à imprensa, Nuno Espírito Santo é o treinador. O Sporting vai alinhar com dois campeões europeus e o resto não interessa. O treinador é, naturalmente, Bruno de Carvalho.

0'- À volta do estádio, assiste-se a um momento de confraternização que só engrandece o futebol, com os Super Dragões a recolherem assinaturas para a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting.

0' - Bruno Carvalho emite um comunicado no Facebook a queixar-se da arbitragem neste jogo.

1' Começa o jogo no Dragão!

0,30' Lançamento para o FCPorto. Sporting pede intervenção do vídeo-árbitro para aferir a legalidade deste lance polémico, que pode ser decisivo no desenrolar de toda a partida.

1' Jorge Jesus ajoelha-se no relvado justificando que da última vez que fez isto deu sorte para o Benfica não ser campeão.

2' GOLO DO FCPORTO! O comendador Danilo finta um campeão europeu, passa para Brahimi na esquerda, que, surpreendentemente, larga logo a bola para André Silva e o remate do jovem portista não dá hipótese a outro campeão europeu! No entanto, Rui Patrício sai por cima do lance, ao lembrar a André Silva que, graças ao facto de não ter sido convocado para o Euro, foi o Éder que os...

3' GOLO DO FCPORTO! A jogada é toda do comendador Danilo e ouve-se Jorge Jesus reclamar para si o mérito do lance, já que uma vez o abordou para ir jogar para o Sporting. Que sorte a dos adeptos do FCPorto, que podem sofrer um bocadinho menos a partir de agora! Se fosse a eles, não podia ter desejado um início de jogo melhor!

3,30’ Os adeptos do Benfica começam a abandonar o estádio.

4' O FCPorto retira o pé do acelerador, certamente a pensar nas competições europeias que se aproximam. Que sorte a do Sporting que não precisa de preocupar-se com estas coisas.

5' Bruno de Carvalho dá orientações à equipa, pedindo aos setores mais defensivos para se aproximarem e para Palhinha fazer sempre a cobertura a Adrien na diagonal quando a bola cai num dos corredores laterais do Sporting.

6' Marcano e Felipe riem-se disto.

9' O FCPorto não consegue dominar a partida porque repara que tem pela frente uma equipa recheada de cláusulas de 60 milhões de euros e isto parecendo que não impõe um certo respeito.

10' Adrien pergunta qual é o resultado do Leicester.

12' Cartão amarelo a Maxi Pereira pela mesma razão de sempre: já não é do Benfica.

17' Canto para o Sporting, cedido por Alex Telles. Herrera congratula-se porque desta vez a culpa não é sua.

25' Depoitre, no banco, acorda do longo pesadelo em que era jogador de futebol e, pior, tinha de marcar golos.

30' Adrien pergunta quanto está o Leicester.

34' Bas Dost é apanhado a chorar por Marcano, que lhe pergunta se está tudo bem. O holandês diz que está cansado, que ninguém o compreende e que se sente sozinho. Marcano diz a Dost que este é bastante bom avançado e que ainda vai a tempo de encontrar um bom clube. Felipe intervém com uma cabeçada no avançado do Sporting, justamente quando ele e Marcano se iam adicionar mutuamente no Facebook.

39' Adeptos do Sporting partilham imagem no Twitter, com um zoom a 4000%, mostrando que o lançamento aos 30 segundos bateu num pêlo da perna de um jogador do FC Porto e que a bola era deles. A hashtag #Campeonatodamentira é tendência em Portugal.

42' André Silva ri-se sozinho na área com a hipótese de Depoitre poder vir a ser campeão nacional de futebol. Conta a piada a Corona, que se desmancha a rir. Até Brahimi se junta à galhofa.

45' O árbitro mostra a placa com um minuto de desconto. Adeptos do Sporting queixam-se de uma conspiração que vai impedir a jogada estudada que o clube tinha guardado para os 45+2.

46' PRRRIIII Intervalo no Dragão.

[William Carvalho chega agora à bancada e pergunta quando começa o jogo. Bruno de Carvalho entra no balneário da equipa do Sporting e grita: “Um exército vitorioso que se opõe a um derrotado é como uma balança que tem de um lado um peso de um quilo e do outro um único grão!” (excerto retirado da obra “A arte da guerra para treinadores”, de Rui Vitória). Adrien confere no telemóvel que o Leicester não está em posição de descida de divisão, mas, pelo sim, pelo não, envia mensagem a Marco Silva: “Se safares o Hull, manda msg. Smp te curti bué, presi n tinha razão na cena do fato. Está aqui a falar no balneário, o man n se cala LOL”.

47' Recomeça a partida!

48' A partida é interrompida devido à entrada de um dragão em campo.

49' Ah, não, esqueçam, afinal era só o presidente do Sporting a cuspir fumo.

53' Nuno aproveita uma paragem no jogo e dá um papelinho com indicações a Óliver. Depois de um ajuntamento de jogadores do FC Porto a jogar Pictionary em pleno relvado, Casillas junta-se a Danilo no meio-campo para formar um duplo-pivot. Dada a extrema segurança defensiva garantida por Marcano e Felipe, o público no Dragão compreende que se jogue sem guarda-redes.

54' Jorge Jesus diz que o seu Amora de 1991 também jogou três vezes sem guarda-redes e que a equipa estava preparada para esta variante tática e que isto não era novidade nenhuma para ele.

61' Adeptos do FC Porto assobiam a equipa. Ao que tudo indica, acabaram as pipocas no bar. Um escândalo!

70' Bruno de Carvalho manda Jorge Jesus ir chamar os suplentes que estão a aquecer para entrar.

72' Dupla substituição no Sporting: saem Adrien e alguém que não conheço, entram dois reforços excelentes cujo nome agora não me vem à cabeça.

80' Adrien pergunta a um adepto na bancada se a Ryanair já abriu a ligação Porto-Leicester.

85' Substituição no FCPorto: sai André Silva, entra Depoitre. Lol. Isto já é gozo.

90' Golo do Sporting! Gelson recebe a bola com a mão e passa-a, com a mão, a Bryan Ruiz, que, apesar de não ser jeitoso de pés, é bastante arranjadinho com as mãos e faz uma grande assistência de manchete para Bas Dost, que coloca a bola no fundo da baliza de Casillas com um lance livre perfeito. À primeira vista, o lance parece-nos irregular, mas tendo em conta o Sporting-FCPorto da primeira volta isto até nem é muito grave.

91' Bruno de Carvalho escreve no Facebook que as cláusulas de rescisão de Gelson, Bryan Ruiz e Bas Dost são agora de 100 milhões de euros.

92' Fim do jogo no Dragão! Vitória à tangente do FCPorto! Os dragões sobem ao primeiro lugar à condição e, se eu fosse a eles, torcia muito, muito, muito pelo Nacional no domingo.

[Grande festa dos adeptos do Sporting! A equipa vai agradecer e Bruno de Carvalho dá a volta ao estádio em euforia. André Geraldes e Ryan Gauld perguntam se podem ficar no FCPorto para tentarem ganhar alguma coisa este ano. Jorge Jesus recusa levantar-se do relvado, porque da última vez que esteve assim só demorou um ano a ser campeão. Adrien e William Carvalho dão uma entrevista à Sporting TV onde fingem na perfeição estar tristes com o resultado. Domingo, 10 da manhã: William comemora o golo do Sporting e grita: “Vamos, malta! Ainda viramos isto!”.