Ora bem, esta noite Lá Em Casa Mando Eu dá-nos isto: o IPMA de Maxi, o PHEC de André, o Fisco de Felipe e a boa vida de Óliver

Casillas

Teve apenas uma grande intervenção, aos 44 minutos, mas Rafael Martins estava fora de jogo no momento do desvio e portanto o lance já tinha sido interrompido pelo árbitro. Na semana em que Portugal descobriu que um guarda-redes campeão do mundo, bicampeão da Europa e vencedor de três Champions pode ser decisivo - surpresa! -, Casillas teve apenas de regressar à serenidade e aos gritos de FUERA! que vão coordenando a defesa. Fácil.

Maxi Pereira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a ala direita do FC Porto sob aviso amarelo devido à dificuldade de Maxi Pereira acompanhar a velocidade dos jovens jogadores do Vitória. Foi do seu lado que surgiram ondas de 10 a 12 metros de adversários sem oposição e ventos fortes de cruzamentos para a nossa área. Para os próximos jogos, é esperada uma melhoria das condições atmosféricas, com um aumento das temperaturas e da intensidade de treino de Layún.

Felipe

De semana para semana, a agressividade e eficiência de Felipe mantêm-se num nível altíssimo. O nosso central é como um imposto terrivelmente alto ao qual ninguém consegue fugir e que pesa na carteira ao ponto de se pensar se vale a pena viver num país assim. Esta época, muito graças a Felipe, a zona central do FCPorto é um género de sistema fiscal nórdico para um português com ordenado mínimo.

Marcano

Mais um jogo impecável, tal como o do seu colega Felipe. Para melhorar ainda mais esta dupla de centrais, só se os desafiarmos a conseguirem estar numa equipa de andebol sem sofrer golos mais de 10 minutos. Mais difícil ainda: contra uma equipa que joga muito bem com as mãos, como por exemplo o Sporting.

Alex Telles

Teve interferência nos dois golos do FCPorto, mas também teve a vida facilitada na defesa devido à ausência de Hernâni e Marega, dois jogadores incríveis e com qualidade acima da média nesta equipa do Vitória, que já mereciam a atenção de um grande clube da Europa. E quem diz um grande clube da Europa, diz qualquer Trabzonspor cheio de dinheiro que esteja a ler isto. Acredito que qualquer clube que detenha os seus passes esteja disposto a ouvir propostas, não se acanhem!

Danilo

Não foi bonito ver Raphinha a dançar à frente dele, aos 45 minutos, antes de rematar pouco ao lado. Mas é também por isto que adoro Danilo: quando o jogo se disputa muito a meio-campo, há poucas oportunidades para as duas equipas e é preciso motivar os adeptos que compraram bilhete, contem com ele para deixar o jogo fluir abertamente. Mas não gostei de o ver caído no chão, magoado, após um choque contra Celis. A verdade é que o senhor comendador mantém uma certa coerência: quando algum vermelho vai contra ele, algo corre mal.

Herrera

Bom jogo, difícil, mas dentro dos parâmetros mínimos exigíveis. Deixem-me aproveitar para congratular a minha cidade do Porto por ter sido eleita o melhor destino europeu do ano, apesar de Herrera ter apelado ao voto. Pensei mesmo que ele ia chutar a cidade para canto.

André André

Parece haver uma certa tendência para Nuno Espírito Santo optar por André André quando não sabe muito bem o que fazer ao meio-campo. Receio que não tenha sido suficientemente 10 para trazer o jogo para a frente, nem suficientemente 6 para não deixar o Vitória subir no terreno. Na sua melhor jogada, aos 70 minutos, quando contornou alguns adversários pela ala esquerda e tentou cruzar, o comentador chamou-lhe Brahimi várias vezes, o que diz muito não só da expectativa actual sobre o seu futebol, como também das condições de visibilidade no Afonso Henriques.

Brahimi

Andou pegado com os adeptos do Vitória e foi o nosso jogador mais assobiado. Devo dizer que, em princípio, admiro muito jogadores que têm coragem para enfrentar estes adeptos, porque eu já fui a Guimarães várias vezes e acho que, se Brahimi tivesse entrado na Bombonera com uma tatuagem gigante do River nas costas, não ficava tão impressionada.

Soares

"Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come." Soares é um bicho que pega, come e que, infelizmente, não festeja golos contra ex-equipas, o que deixou esta cronista sem celebrar o seu golo até ver quase a bola no meio campo, insultando o árbitro por ter assinalado um fora de jogo inexistente. Enfim, o Vitória não marca golos desde que ficou sem Soares e Carlos Xistra não faz uma boa arbitragem desde que ficou sem dentes de leite.

André Silva

Apesar da assistência para o primeiro golo, parece continuar o seu PHEC - Processo de Helderpostigação em Curso: corre muito, pede muitas faltas e assiste bem os colegas, mas há qualquer coisa que nos faz desconfiar que não será o maior goleador de todos os tempos. Neste momento, há que impedir que aquele cruzamento aos 55 minutos chegue ao YouTube e temos de preparar o discurso de como é triste ver estas promessas portuguesas fugirem quando alguém deixar cá 50 milhões de euros.

Corona

Entrou para permitir à equipa desdobrar-se no seu favorito 4x3x3 e viu que Brahimi já tinha picado os adeptos do Vitória o suficiente, pelo que teve a clarividência de passar ao lado do jogo, impedindo a invasão de campo que podia acabar com as nossas aspirações para o título em geral e com a vida de alguns jogadores em particular.

Diogo Jota

Perdeu a titularidade com o mercado de inverno, mas entrou para que ninguém se esqueça dele. Ameaçou duas vezes antes de matar de vez o jogo, aos 85 minutos, mas, se eu tivesse 100 mil euros, apostaria que vai continuar no banco.

Óliver

20 milhões de euros por 7 minutos mais descontos. Alguém anda a viver acima das suas possibilidades.