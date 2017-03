Era uma questão de tempo até isto acontecer: Lá Em Casa Mando Eu canta o Chico Fininho e escreve uma carta aberta em machadês

Casillas

É a primeira vez que fica 16 jogos sem sofrer golos num campeonato, sendo que ainda faltam nove e portanto desejamos que aumente essa marca para 25. Enfim, quando se dá oportunidades a estes guarda-redes jovens e sem muita experiência é bom saber que os meninos sabem aproveitar.

Maxi

Na semana em que foi colocado o primeiro coração artificial em Portugal, é justo arriscarmos que o mesmo seria rejeitado em Maxi Pereira. Podia trazer-lhe sentimentos como misericórdia ou até alguma empatia pelos extremos adversários. O único implante que Maxi aceitaria era de pitons extra na sua perna para aqueles adversários que teimam em fugir às suas botas. Já o cartão amarelo que viu não foi nada artificial, afastando-o do próximo jogo, mas deixando-o disponível para a Luz. E seria necessário ser muito ignorante para olhar para aquele encosto de Maxi no adversário e captar uma intenção propositada de ser castigado, já que pareceu um lance perfeitamente normal para o nosso querido lateral.

Felipe

Como não teve muito que fazer lá atrás, foi visto a tentar incomodar Soares no lance do segundo golo. "É minha, seu cafajeste!", terá gritado Felipe ao brasileiro. Será agora o nosso central multado pela Liga devido às palavras insultuosas? Conseguirá Soares entender que às vezes os insultos não são literais e que no futebol se dizem coisas feias? Cá em casa gritou-se um "golo do c*****o, TIQUINHOOOOO!", mas não se sentirá também o golo insultado? Enfim, podemos ter que vender Felipe só para pagar as multas.

Marcano

Mais um jogo tranquilo e continua com aquele ar de quem acha que "bolas" conta como insulto, portanto a Liga não vai ganhar um euro com ele. Pimbas. Ai, porra, agora vou eu ser multada.

Alex Telles

Segundo o último ranking das melhores profissões do mundo, em terceiro está "viajante sem fim e com dinheiro infinito", em segundo está "Pai Natal" e em primeiro continua "defesa do FCPorto".

Danilo

O senhor comendador abriu o marcador com um golo de cabeça, aos 15 minutos, e foi constantemente filmado a dar indicações aos colegas, explicando-lhes a importância do Dia da Mulher num mundo que ainda mata, maltrata e discrimina o sexo feminino, uma temática que nem sempre é óbvia para o restante plantel.

Óliver

Gingando pelo campo

Ao som dos Super Dragões

Sempre na sua

Sempre cheio de speed

Segue o seu caminho

Com passes na algibeira

O Óliver fininho

O melhor médio da liga inteira

Óliver fininho

Uuuuuuh uuuuuuh

Sempre a domar a cena

Fareja o defesa em cada esquina

A vida só tem um problema

O colega nem sempre atina

Da defesa ao ataque

Do ataque à defesa

Conhece os caminhos do golo

Todos de gingeira

Óliver fininho

Uuuuuuh uuuuuuh

André André

Fez mais um bom jogo, com muita intensidade e pressão sobre o adversário na altura certa. Quando viu Maxi Pereira a encostar-se sobre um adversário e a levar cartão amarelo, ficou furioso com o árbitro e gritou-lhe "senhor juiz, foi extremamente injusto. Por favor não repita", levando o respectivo cartão amarelo que curiosamente também o afasta do próximo jogo e possibilita a sua ida à Luz.

Brahimi

Jogou tanto, tanto, tanto, que se fosse agora para o PSG ainda ficava 6-7 em Camp Nou. Ou se fosse para o Benfica ainda virava a eliminatória em Dortmund. Brincadeira! Ahah, o Benfica passar em Dortmund, às vezes exagero nas piadas.

André Silva

Não esteve nos lances de maior perigo, nem ajudou muito a equipa a criá-los. De castigo, agora devia ser obrigado a assistir a uma palestra do Jaime Nogueira Pinto. (Coitadinho do meu menino, não desejo isso a ninguém, não liguem)

Soares

"Mister Manuel Machado, a sua emissão de palavras de forma opinativa sobre a minha falta de agradecimento em relação à minha trajectória em recta ascendente no feudo do futebol do actual campeão da Europa feriu a minha alma de goleador, de jogador que gosta de fazer o esférico passar a linha final entre os postes. Assim, sentindo-me insultado, denegrido e desrespeitado no que à minha educação e virtudes diz respeito, resolvi inflingir-lhe uma vingança fria e calculista, tendo facturado um golo que contribuiu para dificuldades acrescidas e aumentadas à equipa onde o senhor agora milita."

Diogo Jota

Entrou e marcou. You are my Solskjaer, My Ole Solskjaer, You make me happy, When skies are grey.

Otávio

Parafraseando um tio-avô meu, bardamerda para o que eu penso do Otávio nesta altura.

João Carlos Teixeira

Mesmo entrando quando faltam poucos minutos para o fim e a equipa está a golear, continua com aquele ar sério de quem está à espera do final de Walking Dead. Relaxa, miúdo.

Super Dragões

Aparentemente, ainda não foi hoje que se tornaram o Coro de Santo Amaro de Oeiras e voltaram a dizer palavras feias em vez de gravarem um CD de Natal com vendas a reverterem para o Refúgio Aboim Ascensão. Aguardam-se novas multas.