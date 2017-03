Ronaldo, pelos vistos, vai ser pai de gémeos e o Lá em Casa Mando Eu espera que não lhe saiam dois laterais do FC Porto

Casillas

Ser adepto do FC Porto passa um pouco por recear o dia em que vamos perder o enorme guarda-redes que temos na baliza. Foi assim com Vítor Baía e com Helton e é assim agora com Casillas. Felizmente, Maxi Pereira parece ser ágil e rápido de reflexos, apesar de ainda defender de olhos fechados (como o Ricardo, quando saía aos cruzamentos), portanto estou mais descansada com a sua substituição.

Maxi Pereira

Uma pessoa nem estava a dar muito por ele até que, aos 40 minutos, decidiu fazer uma excelente defesa a remate de Higuaín. Expulsão, penálti, golo para a Juventus e eliminatória encerrada. Tal como Alex Telles na primeira mão, tornou o muito difícil, impossível. Ao que parece, Cristiano Ronaldo vai ser pai de gémeos e só espero que não lhe saiam dois laterais do FC Porto em noites europeias.

Felipe

Exibição suficiente para não despertar o interesse de equipas europeias sem a magia do FC Porto, mas com dinheiro para nos comprarem todos os jogadores, o estádio, o museu e ainda metade dos Super Dragões (que se valorizaram muito hoje, com uma exibição à Champions, própria de quem já foi campeão da Europa, ao contrário de todas as claques portuguesas adversárias). Felipe evitou parecer duro e mandão, deixou o pessoal rematar e só faltou gritar aos dirigentes da Juventus: "Nossa, era um horrô se comprassem o nosso craque, Depoitre! Deus nos livre desse desastre!"

Marcano

Mais ou menos ausente do jogo e dos duelos aéreos e até já devia estar a viajar pelo resto de Itália (toda a gente sabe que Turim não tem nada para se ver), quando foi chamado para lateral esquerdo, cumprindo a posição sem ser expulso, o que já não é nada de se deitar fora.

Layún

Foi o único lateral do FC Porto que não foi expulso nesta eliminatória e isso fez dele o melhor dos três. Digamos que é um elogio tão grande como dizer que Schellotto é o melhor lateral do Sporting.

Danilo

A bola vem meio enrolada, difícil, de um alívio trapalhão de um colega, mas Danilo domina-a de peito como quem está de férias e só tem de assinar uma resolução do BES. Mais tarde, quase faz auto-golo, mas Casillas defende em cima da linha, travando a mensagem clara do senhor comendador nesta altura: pessoal, esqueçam isto, o que interessa é o campeonato.

André André

Tinha como missão fechar a primeira fase de construção da Juventus, o género de missão suicida, importante e heróica semelhante ao desembarque na Normandia, mas, em vez de tiros, mortos e histórias épicas, tivemos só uma exibição cinzenta de um pobre rapaz calvo a correr atrás de jogadores muito melhores.

Óliver

Sinto que está preparado para responder ao seguinte inquérito de uma revista de lifestyle:

Se fosses um animal, qual serias?

"Um touro, porque sou espanhol"

Se fosses um objeto, qual serias?

"Uma caneta, para os desenhos do treinador"

Se fosses uma infraestrutura, qual serias?

"Uma rotunda, porque gosto de circular"

Se fosses uma substituição, qual serias?

"A do Kelvin, porque faço tudo para a autora desta crónica gostar de mim"

Brahimi

Com Brahimi, sinto-me sempre um professor em direto de casa para a BBC: a qualquer momento, lá entra ele na ala com um ar gingão, a abanar-se para um lado e para o outro, sem medo. Depois, quando menos se espera, atira-se contra tudo e contra todos com a eficácia de um bebé num andarilho. Acabou por sair aos 67 minutos, quando a mãe entrou em campo e pôs fim à brincadeira.

André Silva

Levou muita porrada e explorou pouco o lado direito do ataque, o que se percebe sobretudo pela qualidade do lateral esquerdo da Juventus. Saiu ao intervalo para a defesa se reconstruir, mas até aí faltou-lhe aquela liberdade para entrar na área, dominar bem a bola e passá-la a um colega de equipa. Como Miguel Rosa fez a André Almeida, por exemplo.

Soares

Muita luta, um golo falhado e uma eliminatória a zero. Tiquinho, se isto te servir de consolo, há várias coisas que desejo para a vida inteira do meu filho: que seja saudável, feliz e que nunca tenha de enfrentar centrais de equipas italianas.

Boly

Entrou para formar dupla com Felipe e foi tapando o seu lado como pôde. Aos 61 minutos, para cortar uma bola a Higuaín, foi contra o comendador Danilo, que teve mesmo de ser assistido pela equipa médica. Não posso escrever o que lhe desejei neste momento, correndo o risco de o FC Porto ser multado por insultos, incentivos à violência e ao ódio.

Diogo Jota

Rápido e com um talento natural para o contra-ataque, entrou com tanta vontade que suponho que, por momentos, acreditou que íamos marcar três golos em poucos minutos, como se isso alguma vez acontecesse na Liga dos Campeões.

Otávio

Entrou tarde no jogo, servindo apenas para lembrar a Um Azar do Krajl e Rogério Casanova que fui a cronista que mais tempo durou na Europa, tendo honrado a Tribuna Expresso pelo Velho Continente.