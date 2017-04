Sim, os briefings existem e o Lá em Casa Mando Eu escreveu o guião para o comentário ao FC Porto-Belenenses

FCP

Época 2016/17

SEMANA 36 – 03/10 abril



NOTAS

Casillas

Sobre alegada exibição determinante no clássico da semana passada, temos que ter a consciência do seguinte:

· A existência de duas defesas que podiam ter estragado o empate representa apenas Organização, Profissionalismo e Competência. São as qualidades de um guarda-redes Moderno.

· Os nossos rivais, sobretudo o Benfica, há muito que usam guarda-redes, só que não têm a mesma estrutura de comunicação, nem guarda-redes tão competentes, nem fazem parte de um clube em que só há motivos para falar com Orgulho sobre a baliza, como é o caso do FCP.

· Os nossos rivais só ganham notoriedade pelo exercício radical do elogio ao Casillas, pois pouco ou nada têm para falar de si próprios, porque o Ederson e o Rui Patrício são uma seca.

· É exatamente por isso que o Benfica e o Sporting têm medo. E, o que neste momento estamos a assistir, é a uma tentativa desesperada por todos os meios, de ATRASAR o inevitável – O FCP é o único clube português com um guarda-redes de dimensão mundial.

Maxi Pereira

Ø O Maxi passou todo o jogo a PROVOCAR os adeptos e os jogadores do Belenenses, atirando bolas para a área destes, recuperando bolas e criando situações de ataque.

Ø O Maxi foi o responsável por aquela situação de frenesim aos 88 minutos, quando fez falta na área do Belenenses e o Jonas se atirou para o chão em casa.

A questão é,

Ø O Maxi Pereira AINDA NÃO PERCEBEU que podia ter tido uma carreira tão feliz no FC Porto?

Felipe

O Felipe está sempre em TODOS OS LOCAIS DO CRIME.

É coincidência? É por acaso?

Ainda ninguém percebeu,

O que falta para METER NA SELEÇÃO BRASILEIRA o Felipe? Por que ainda não foi convocado?

Os centrais do FC Porto funcionam como o braço armado de Pinto da Costa para defender, resolver, limpar e condicionar – árbitros, dirigentes, treinadores e jogadores adversários que tenham alguma independência, como o Miguel Rosa, por exemplo.

Boly

ESTE É O MOMENTO oportuno para meter os pontos nos iiss e chamar os bois pelos nomes.

Temos que acabar com essas mentiras que as máquinas de intoxicação dos nossos rivais andam a plantar e a semear na opinião pública, questionando o mérito do Boly.

Repito,

Ø O campo não mente. No futebol não há duplos como no cinema. Ali tudo é real.

Como pudemos ver neste jogo,

· O Boly é claramente melhor que os avançados do Belenenses, sob todos os aspectos.

· O Boly é MUITO MAIS do que andam a fazer crer. E, o Camará sendo um bom avançado, não tem qualidade para o Boly.

Alex Telles

Alguns comentadores e jornalistas ligados ao Sporting e ao Benfica vão tentar intoxicar a opinião pública com a ideia que o Alex Telles chocou intencionalmente com o Fábio Nunes, aos 59 minutos.

A maldade é tão grande que só falta dizer que foi o braço do Alex Telles que se desequilibrou de propósito, para durante o desequilíbrio ir chocar intencionalmente contra a cara do Fábio Nunes.

Haja paciência para aturar tanta loucura e fanatismo.

Só a cabeça de um louco pode imaginar que o braço do Alex Telles se “auto-desequilibrou” junto à linha lateral para em desequilíbrio ir chocar com o Fábio Nunes, para se vingar do que lhe aconteceu na Luz com o Samaris.

Danilo

É bom que tenhamos a noção exata que

· O Danilo no meio-campo da seleção nada tem a ver como os “meninos do coro de Alvalade”;

· O Danilo é muito mais capitão e capaz de recorrer à corrida para tentar defender, atacar, marcar golos e descredibilizar o adversário;

· Com o Danilo, NUNCA se comete um erro – Mostrar medo ou receio de os atacar. Exatamente o que fez o comendador hoje – Sempre que foi “para cima deles”, esmagou-os.

André André

· Não podemos começar a DESCONFIAR uns dos outros, porque esse era um dos objectivos do ataque do Belenenses.

· Se a GRANDE VANTAGEM de André André é a competência, organização e profissionalismo, não nos podemos deixar afetar ou diminuir pela mediocridade e mediania de jogadores como Miguel Rosa.

· Se são os nossos próprios adversários a reconhecer a excelente qualidade do André André, porque iríamos agora tirá-lo? Por receio? Receio por sermos melhores?

· Só temos motivos para ter Orgulho do que ele faz e do Clube a que o pai pertenceu.

Óliver

Tema MERCADO - O Óliver é o nosso jogador mais valioso

De acordo com os dados publicados na CMVM, Óliver está avaliado em 20 milhões de euros.

Na minha opinião, esta avaliação está feita por baixo, pois o Óliver tem no seu quadro de capacidades 5, 6 truques que valem esse valor no Mercado de Transferências.

Nada como apreciações de cronistas especializadas no mercado da indústria mundial do futebol para dissipar dúvidas e meter tudo em “su sitio”.

Brahimi

· É evidente que o Brahimi está sintonizado para tentar destabilizar, perturbar e atrasar os adversários.

· O Brahimi tinha uma estratégia para atacar a Estrutura do Belenenses.

· Neste momento do campeonato, estamos unidos pelo Brahimismo.

· Os seus ataques que são feitos diariamente VÃO INIBIR ou condicionar os adversários.

· Tal como disse o Brahimi numa das últimas entrevistas – “Eu estou 10 anos à frente… se quiserem aprendam comigo”. É exatamente disto que se trata… só que eles tentam aprender, mas não conseguem. O factor Brahimi faz toda a diferença.

André Silva

v As imagens do VÍDEO ÁRBITRO provam que André Silva jogou bem

E se algum adepto portista não viu o que fez para ganhar espaço na defesa do Belenenses, então deviam ter visto a assistência para o golo de Danilo.

Mais um jogo em que André Silva ganha pontos de forma indirecta.

Mais um jogo em que o André Silva trabalha para ser bem vendido.

Com o VIDEO ÁRBITRO, o André Silva não precisa de ganhar faro de golo e de se deixar de fitas.

v Recomendo a leitura da entrevista de Marco Gonçalves aos meios de comunicação social - Uma lufada de ar fresco e LIMPO no futebol português.

Soares

Vamos por partes,

· Tentou marcar num canto, mas a bola passou muito perto do poste;

· Tentou marcar de pontapé de bicicleta, mas a bola passou pouco por cima da barra;

· Marcou mesmo um golo de cabeça, a cruzamento de Corona;

· O Soares só tem um objetivo para esta época – Impedir que o SLB conquiste o Tetra;

· Como não podemos fugir ao alinhamento dos programas, temos que ser muito inteligentes para fugir ao Tema “por que não marca ele assim nos jogos grandes?”

Corona

v LEMBRETE: A propósito da titularidade no jogo da Luz, é bom lembrar o que disseram os portistas como eu sobre a necessidade de explorar mais o jogo pelas alas. Eu lembro: fomos muito cáusticos com um miúdo chamado André Silva, que ficou no banco para o Corona não jogar nada. E agora, com a titularidade trocada, que vamos dizer sobre a entrada deste em campo para logo assistir Soares no segundo golo?

Herrera

· Por mim não falava mais desse senhor.

· Que fique claro que não quero dar mais para esse peditório.

· Que fique claro que não tenho nenhuma vontade em comentar nada sobre o Herrera.

· É mesmo necessário comentar mais uma vez o que fez esse senhor?

Diogo Jota

MUITO IMPORTANTE:

Mais uma vez,

O FC Porto só pode contar com os Portistas e com o Diogo Jota.

Os nossos rivais tudo fazem para nos destabilizar e para nos impedir de conquistar o Título.

Este é o momento em que o Orgulho Portista e do Diogo Jota tem que ser mais forte.

Agora, mais do que nunca, a Nação Portista e o Diogo Jota têm que estar unidos à volta da equipa.

Só Juntos, Unidos e Determinados – Adeptos e Equipa – Conquistaremos o Título!

Andamos a ser provocados e ofendidos, mas temos que saber RESISTIR e não descer tão baixo.