Lá em Casa Mando Eu despede-se com uma mensagem em estrangeiro para os clubes que querem Danilo enquanto desenha o futuro de Nuno

José Sá

No último jogo do campeonato, sem nada a ganhar e nada a perder, Casillas ficou no banco e jogou o José Sá. Confesso que não estava à espera desta, mas isto até explica muita coisa. Várias vezes, ao longo da época, houve escolhas de Nuno Espírito Santo que não fizeram sentido. Talvez possamos perceber agora que, afinal, era Rui Vitória que lhe servia de inspiração.

Maxi

Marcou um dos golos mais bonitos da época, provando que nunca desiste e que se formou a ideia errada de que não é um jogador que privilegie a técnica. Tem muita vontade de ser campeão no FC Porto, portanto Pinto da Costa lhe dê muita saúde e paciência.

Felipe e Marcano

Dividiram culpas nos três golos do Moreirense, permitindo que a equipa não fosse a menos batida do campeonato. Depois de uma época em que formaram a base mais sólida do onze, em que cresceram, aprenderam e voltaram a fazer-nos acreditar que ainda podemos ser uma "escola" de bons centrais, fizeram bem em alinhar no espírito geral harakiri do clube. Outra coisa até lhes ficaria mal.

Alex Telles

Um jogo normal, naquele ritmo de quem está com um pé em Moreira de Cónegos e outro no avião para casa. Esperemos que volte e que, ao chegar, seja surpreendido com os métodos de treino do novo treinador.

Danilo

Hello clubs that might be interested in Danilo! I'll give you a free advice: don't take him. He's a very, very bad player. He's tall and strong, but he's afraid of grass. He runs and he passes the ball, but he clearly preferes to read a book. He's the most intelligent player that we have, but the others have tatoos with red lips or are called Herrera, so it's not very difficult. He's our comendador and I bet you won't love him like I do, so go away and buy someone fast and clever like William Carvalho.

André André

É o que temos de mais próximo da mística azul e branca que nos deu tantos títulos. Quando um drone sobrevoou o estádio com uma bandeira provocadora com a idade de Casillas, esperava uma reacção estética e ponderada, como um baixar dos calções e um colocar da parte traseira do corpo na sua direcção, um gesto nobre, que passaria uma mensagem ameaçadora aos nossos adversários, colocando-nos desde já na frente da corrida ao título da próxima época. Mas, infelizmente, a genética trouxe-lhe mais calvície do que coragem.

Otávio

Provavelmente, o jogador mais moldado pelo actual treinador do FC Porto (escrevo esta crónica com o jogo ainda a decorrer e portanto não vou a tempo de corrigir esta parte quando Pinto da Costa invadir a conferência de imprensa, der um cachaço a Nuno e lhe disser, amavelmente: "pronto, agora está caladinho e vai à tua vida"). Jogou em várias posições, assumiu as diferentes estratégias do treinador e fê-lo sempre alternando entre o "insuficiente" e o "bom", o que, não sendo nunca "péssimo", factualmente também nunca é "excelente".

Herrera

Excelente exibição na despedida de dragão ao peito, deixando o seu futuro clube orgulhoso do avultado investimento que fez num jogador com tantas qualidades técnicas como capacidade de as fazer esquecer rapidamente.

Brahimi

Brahimi é um jogador individualista, egoísta, que se coloca demasiadas vezes à frente da equipa. Imagino que seja daquelas pessoas que começa a comer quando os outros ainda nem sequer se sentaram na mesa. Imagino que, quando compra um pacote de bolachas, o devore sozinho, indiferente à criança ao seu lado que suplica por uma com o olhar mais querido e fofinho do mundo. Imagino que, nas filas, nunca dê prioridade a grávidas, deficientes, idosos ou crianças de colo, porque a vida em sociedade, para Brahimi, não é mais do que um incómodo que deve ser ultrapassado com meia dúzia de fintas. Imagino isto tudo para que me custe menos imaginar a sua saída e a falta de um treinador que o tivesse aproveitado.

Soares

Vou ficar muito satisfeita quando, na próxima época, após uma série de 20 vitórias consecutivas, Soares tiver de finalmente entrar em campo para desbloquear o 0-0 que o nosso ponta-de-lança titular, nessa altura com 43 golos marcados, não estiver a conseguir desfazer. Soares, o nosso suplente - reforço -, marcará então o golo da vitória e sorriremos todos com carinho, enquanto nos lembramos vagamente dos tempos em que vivíamos constantemente nesse sofrimento atroz de ter de acreditar que ele ia resolver tudo.

Corona

Expressões mais utilizadas pelos comentadores da Sport TV nos jogos do FC Porto desta época: "Não chega André Silva", "roda mais uma vez Brahimi", "podia ter feito melhor Corona".

André Silva

Um excelente valor para o futuro que infelizmente foi afastado da grande conquista do FCPorto esta época: a Premier League Internacional Cup, que o Sporting fará questão de reconhecer como equivalente à Liga dos Campeões no próximo comunicado conjunto.

Rui Pedro

Entrou para ajudar o Moreirense a ficar na primeira divisão, estragando assim o desejo de Jonas. Embrulha, piscinas! Acabámos em grande!

Nuno Espírito Santo