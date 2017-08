Porque hoje não se fala noutro número, Lá Em Casa Mando Eu lança-se ao mercado: aceitam-se 222 euros por Herrera

José Sá

Suponho que tenha jogado porque Casillas esteve a aproveitar para conhecer o Galo de Barcelos e porque Vaná continua a ser a nossa arma secreta para aqueles jogos mais difíceis da Liga dos Campeões. Fora de casa. Apenas contra clubes espanhóis, alemães, ingleses ou italianos. Que tenham jogadores com cláusulas de rescisão acima dos 200 milhões de euros. E em jogos que calhem a terças-feiras 13.

Ricardo

Não foi propriamente eficaz no golo do Gil Vicente, mas até fico satisfeita por vê-lo errar, porque começava a ficar arrependida de não ter visto nenhum jogo do Nice nas últimas duas épocas.

Felipe e Marcano

Os nossos centrais com nome de dupla de sertanejo não estiveram excepcionais contra avançados do Gil Vicente com nomes de avançados do Gil Vicente. Julgo que se tenham aplicado demais no jogo-treino contra o Paços de Ferreira, esta manhã. Portanto, podemos contar com eles a 100% para toda a época, menos quando o FC Porto for obrigado a disputar dois jogos no mesmo dia, graças a uma regra aprovada por todos os clubes da Liga que têm jogadores do Benfica emprestados.

Layún

Jogou sem o mínimo de garra, mesmo quando estava na lateral em que Sérgio Conceição estava aos berros. Este homem derruba muros, não tem mesmo medo de nada!

André André

Nunca está mal, mas também sabe que o verdadeiro titular nem saiu do banco porque o Barcelona vai receber 222 milhões de euros a pronto e pode perder a cabeça a qualquer momento e querer 50% do passe do nosso comendador.

Óliver

Prometeu uma camisola com o número 10 a um adepto que tinha comprado uma sua com o número 30. A camisola será enviada num passe a rasgar os CTT.

Hernâni

É rápido.

Otávio

Começou bem, com o passe para o primeiro golo, mas perdeu fulgor e parece já adivinhar que tem o lugar em risco. E não falo só de Brahimi, claro, mas na dúvida que terá pairado em alguns mais desatentos quando leram que Neymar está no Porto.

Marega

Foi pai há pouco tempo, portanto perdoo-lhe todo aquele ar de "mas o que é que eu ando aqui a fazer? Quero é ir dormir". Estamos juntos, Moussa.

Soares

Marcou três golos, fazendo crescer os receios nos adeptos portistas que me leram por várias vezes a avisar que Soares nunca seria o ponta-de-lança goleador que o FC Porto precisa.

Maxi Pereira

Desta vez não entraram muitos suplentes, fazendo crescer a esperança em Maxi Pereira de que será um dos preferidos do treinador para entrar quando as coisas estiverem mais complicadas e ainda só estivermos a ganhar 5-2 ao intervalo.

Rafa Soares

Os laterais do FC Porto servem para dar profundidade às alas com rapidez e técnica. Os laterais do FC Porto também servem para entrar para que outros laterais do FC Porto subam no terreno e se tornem extremos-direitos ou médios-esquerdos. Os laterais do FC Porto também fazem casamentos, batizados e funerais.

Sérgio Oliveira

Desculpem, não consigo avaliar mais nada: aquele carrapito no cabelo seria ridículo no Óliver, que é um craque, portanto imaginem no Sérgio Oliveira.

Herrera

É o assunto do momento e, volta e meia, não consigo evitá-lo: aceito 222 euros.