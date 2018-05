Os cinco desejos de Lá Em Casa Mando Eu para o dérbi

Um resultado qualquer no dérbi (desde que o FC Porto não perca no domingo)

Quis este excelente campeonato que, à penúltima jornada, um portista possa olhar para o dérbi entre Sporting e Benfica com total indiferença pelo resultado. Analisando as hipóteses – e partindo do princípio que nestes jogos entre equipas detestáveis também vale uma vitória, uma derrota ou um empate -, diria que qualquer uma delas nos traz bastantes vantagens. Em caso de vitória da equipa da casa, não escondo que gostaria de ver os emails internos da equipa visitante nos dias a seguir, cheios de esquemas para ainda conseguirem ir à Liga dos Campeões por via da secretaria ou de bilhetes oferecidos a patrocinadores. Em caso de empate, não tenho grandes planos para sábado à noite, por isso não é grave. E, em caso de vitória da equipa visitante, não escondo que gostaria de ver os hipotéticos posts de Facebook do presidente da equipa da casa que se seguiriam. Enfim, é a chamada 'win-win' situation, o que já é substancialmente mais do que ganhei nos últimos quatro anos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)