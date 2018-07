O país do Éder, da trivela e do rapaz de 33 anos que mexe com isto, não pode ser um país sem adeptos (por Lá Em Casa Mando Eu)

Quando o árbitro apitou para o início da segunda parte do França-Bélgica, um dos melhores jogos do torneio até agora, na televisão via-se uma bancada praticamente vazia. Não sobraram bilhetes, não estava a dar nenhum jogo de um rival na televisão dos bares, não há fila para fazer xixi que o justifique (é a meia-final de um campeonato do Mundo, minha gente, aguentem!). A bancada estava quase vazia porque neste França-Bélgica, como em muitos outros jogos deste Mundial, não houve adeptos.

Houve pessoas que viajaram até à Rússia, que conseguiram ter dinheiro para isso e para os preços exorbitantes dos bilhetes, mas não houve muitos adeptos. Ser adepto de uma seleção é, por si só, um desafio que desconheço. Como conjugar o fanatismo com uma equipa que compete por um título, na melhor das hipóteses, de dois em dois anos? Mas admito que o problema é meu, que vivo o meu clube diariamente com uma dose de obsessão muito pouco saudável. Portanto, dou o benefício da dúvida a quem acredita que é adepto de uma seleção. Mas não podem deixar aquela bancada vazia.

Naquele início de segunda parte, houve clientes que ficaram na fila para comprar um cachorro e perderam vários minutos do França-Bélgica. Houve camisolas e bandeiras da Rússia, do Japão, de Israel que preferiram estar a conversar um bocadinho no corredor em vez de estarem em pânico com o que ainda podia acontecer. Houve telemóveis, selfies e redes sociais a apitar por todo o mundo, mas ninguém estava propriamente a discutir as possíveis substituições, as adaptações táticas que o treinador costuma fazer ou as fraquezas do adversário.

Também houve pessoas mascaradas de baguete ou diabo. E, atenção, eu não sou imune a uma boa gargalhada quando vejo um homenzarrão vestido de baguete. Mas, quando o assunto é futebol, tenho dificuldade em assimilar como é que alguém com mais de 10 anos vai ver uma equipa pela qual alegadamente sofre vestido de baguete. A não ser que tenha feito uma aposta com os amigos: “Se chegarmos à meia-final do campeonato do Mundo, vou até à Rússia a pé e visto-me de baguete para o jogo”. Isto sim, é saber estar no futebol.

Estamos em 2018 e o Mundial tornou-se um espetáculo transmitido pelas mais diversas vias para todo o planeta. Podemos ver tudo, todos, a qualquer momento, no sofá ou no trabalho, na televisão do café com dezenas de malucos à volta, ou no telemóvel, sozinhos, enquanto ainda nos estamos a vestir (quem nunca?). E vivo bem com isso: mostrar o que o futebol tem de melhor ao maior número possível de pessoas. Mas não consigo entender este desporto sem o contacto direto, sem os estádios cheios de adeptos, sem cânticos e faixas de apoio, sem picardias mais ou menos inconscientes.

Vejamos o Brasil, por exemplo. É um país fantástico, com uma mistura de raças incrível e louco por futebol. Facilmente se percebe que o carioca da favela não tem sequer hipótese de apoiar a sua seleção na Rússia, por muito que tenha passado o ano a rezar a Neymar e não durma enquanto não perceber por que não joga Firmino, mas não podemos achar normal que a bancada de camisolas amarelas seja filmada e praticamente só se vejam brancos. Aquilo não é o Brasil. É impossível que só aquelas pessoas saibam o que é sentir o Brasil.

Vá lá que, pelo menos, souberam preservar o habitual carinho com a Argentina, quando cantavam o “Messi Ciao” de sorriso na cara e samba no corpo. Quatro anos antes, os argentinos cantaram-lhes, em casa, que o “Maradona es más grande que Pelé”. E, desculpem, eu adorei o França-Bélgica, vibrei com aquela fantasia do Mbapeé e acho que o Hazard é dos melhores seres humanos que habitam a Terra, mas digam-me lá se ver brasileiros e argentinos a gozar uns com os outros não é das coisas mais belas que um Mundial nos pode dar?

Mas eu sou suspeita, eu sei. Aliás, comecei o campeonato do Mundo a torcer pela Argentina - uma equipa horrível, que não jogou praticamente nada, que tem o Salvio, o Acuña e o Rojo, por amor de Messi! - só por causa dos adeptos. Que desconfio que, também eles, são um grupo de privilegiados que consegue ir à Rússia e que dificilmente representarão as classes mais baixas e o interior mais pobre do país. Mas, se aqueles são os privilegiados, imaginem o resto. Aquilo é gente que vive o futebol a sério, que sofre, que canta, que coloca as mãos no ar como se estivesse a empurrar aqueles jogadores. Aquilo é gente que andou pelas cidades russas a mostrar o que eu também adoro neste desporto. Aquilo são adeptos!

Claro que, felizmente para o que gostamos do futebol mesmo jogado, a Argentina foi embora. E eu tive de arranjar um substituto. Mas não tive de procurar muito. Há uma seleção, que até nem jogou nada mal, que tem um grupo de adeptos (normalmente com taxas de alcoolemia ilegais) que andou a espalhar pela Rússia e pelo mundo uma mensagem tão bela como um penálti de Harry Kane: “It’s coming home”. Reparem: é óbvio que esta Inglaterra chegou longe graças aos bons jogadores, ao treinador que soube aproveitar as boas referências da Premier League e à estratégia que ambos muito treinaram e trabalharam. Não é pelos adeptos cantarem “It’s coming home” muito alto que isso acontece. Não é pelos adeptos invadirem um Ikea após a vitória com a Suécia que isso se alcança. Não é pelo poder dessa mensagem, não é por acreditarem, não é por quererem muito que podem ganhar. Mas lá que teria sido bonito...

Já Portugal tem um problema que ainda não consegui identificar muito bem. Somos campeões europeus, temos um dos melhores jogadores do mundo e enchemos muitos estádios por cá com gritinhos de excitação. Mas não somos adeptos da nossa seleção. Na Rússia, perante adversários bem mais fracos e com muito menos experiência nestes palcos, fomos sempre inferiores nas bancadas. Aqueles 11 rapazes - que, sim, jogaram francamente mal no geral - nunca sentiram a força que só os adeptos sabem transmitir. A força dos argentinos até ao golo de Rojo que carimbou a passagem aos oitavos. E é impossível não ficarmos frustrados com isso, sentir que lhes falhámos. Eu não sou adepta da seleção, mas sinto-me mais triste sabendo isso.

O país do golo do Éder, o país que mostra um cigano de trivela ao mundo, o país do rapaz de 33 anos que mexe com este desporto diariamente, não pode ser um país sem adeptos. Vá lá, temos dois anos para pensar nisso.