Sem Jonas, avança Rafa

Jonas é mesmo baixa (e de peso) para o Benfica no jogo desta noite frente ao Borussia Dortmund, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Para substituir o brasileiro, Rui Vitória vai lançar Rafa nas costas de Mitroglou.

Entre os titulares do Benfica, destaque para André Carrillo, que depois da boa exibição de sexta-feira, frente ao Arouca, continua no onze, em que estará também Toto Salvio, de regresso após lesão. Luisão, como já era de esperar, será titular e fará assim o jogo 500 com a camisola do Benfica.

Os onzes para esta noite são os seguintes:

Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo; Rafa e Mitroglou.

B. Dortmund: Bürki; Piszczek, Bartra, Sokratis, Schmelzer, Weigl, Raphael Guerreiro, Durm, Reus, Dembélé e Aubameyang.

