Real Madrid contra Nápoles, eis o que se espera do jogo de hoje

É a terceira vez que os clubes se encontram. Os primeiros dois jogos aconteceram em 1987. No primeiro, o Real Madrid venceu em casa por 2-0. No segundo, em casa do Nápoles, houve um empate a uma bola.

Ou seja, o clube onde joga Cristiano Ronaldo soma três golos contra o Nápoles (e uma vitória). Já o adversário, conta com uma bola nas redes do clube madrileno (mas nenhuma vitória).

Apesar do histórico pouco animador para a equipa de Maurizio Sarri (no que toca a encontros com o Real Madrid), as duas equipas estão equilibradas nesta época da Liga dos Campeões. Como assim?

Ora, em seis jogos, tanto o Nápoles como o Real contam com três vitórias. Porém, a equipa de Zidane ainda não foi derrotada e o clube italiano já (uma vez, contra o Besiktas).

Para além disso, nos seis jogos desta época, o clube de Madrid marcou apenas mais cinco golos (16) do que o adversário desta noite (11). Mas também sofreu mais do que a equipa de Sarri (o Real Madrid deixou entrar dez bolas na própria baliza e o Nápoles apenas o permitiu oito vezes esta época, na Liga dos Campeões).

Resumindo: vitória aqui, derrota ali, empate acolá, as estatísticas de cada equipa não são muito díspares no que diz respeito à Liga dos Campeões 2016/17. Porém, quando falamos no frente a frente entre o clube espanhol e o italiano, a história (literalmente) é outra.

Trinta anos depois, será que o Nápoles conseguirá a tão desejada vitória? É o que decidirá o jogo de hoje.