Ele não vai jogar na Liga dos Campeões porque tem exame na escola

O Bayer Leverkusen terá seis ausências para a partida desta quarta-feira contra o Atlético de Madrid, dos quartos de final da Liga dos Campeões. Quatro jogadores estão lesionados, um está suspenso e Kai Havertz... ficou na Alemanha para fazer exames escolares.

O médio de 17 anos foi titular na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, quando o Bayer Leverkusen perdeu para os espanhóis, por 4-2.

Talvez seja a pouca esperança dos alemães em reverter o resultado no Vicente Calderón, mas o técnico Tayfun Korkut preferiu que o futebolista não arriscasse a carreira académica apenas por causa de um jogo da Liga dos Campeões.

E o exame, de facto, é importante para Havertz. Ele está no ano do Abitur, exame que serve não apenas para os jovens concluírem o ensino secundário na Alemanha, como também para entrar na universidade.

Havertz subiu para a equipa principal em outubro e está a chamar atenção na Alemanha. O médio já soma 20 partidas entre os profissionais e foi titular em cinco dos últimos seis jogos. O jovem é comparado com internacional Mesut Özil pela mobilidade e qualidade nos passes.

As outras baixas do Leverkusen para o jogo desta quarta-feira são por motivos mais comuns no futebol. Lars Bender, Ömer Toprak, Jonathan Tah e Stefan Kiessling estão lesionados, enquanto Benjamin Henrichs está suspenso por cartões amarelos.