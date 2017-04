Explosão junto a autocarro do Dortmund deixa jogador ferido

Ocorreu uma explosão muito perto de onde circulava o autocarro da equipa do Borussia Dortmund, esta terça-feira, cerca de uma hora antes de a equipa alemã jogar contra o AS Monaco, treinado por Leonardo Jardim, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O incidente, escreve o Bild, verificou-se em Wittbräuckerstraße, rua localizada a cerca de 10 quilómetros do Signal Iduna Park, estádio do Borussia. A polícia local e o próprio clube, através do Twitter, confirmaram a explosão e um ferido, mas sem mencionarem a sua identidade.

O diário Bild foi o primeiro a avançar que se trata de Marc Bartra, defesa central espanhol do Borussia. Minutos depois, a mãe do jogador confirmou a COPE, rádio espanhola, que o seu filho tinha sofrido "ferimentos leves" no braço e foi transportado para o hospital.

Às 19h01, o Borussia Dortmund, através do Twitter, escreveu que "o jogador está em segurança" - não mencionando se, de facto, ficou ferido, ou revelando a sua identidade - e garantiu que "não há perigo no estádio".