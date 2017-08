Steaua Bucareste no caminho do Sporting

Não se pode dizer que tenha sido um mau sorteio. O Sporting, cabeça de série, vai defrontar os romenos do Steaua de Bucareste, uma das equipas menos cotadas no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões.

A primeira mão será disputada em Lisboa, a 15 ou 16 de agosto (o dia será definido ainda hoje) e a segunda mão em Bucareste, a 22 ou 23 de agosto.

Ao contrário do Sporting, o Steaua já estava a competir na Liga dos Campeões, tendo eliminado os checos do Plzen na 3ª pré-eliminatória, por 4-1, na 1ª mão, e 2-2, na 2ª mão.

O Steaua também já começou a Liga, tendo disputado três jogos - duas vitórias e um empate. Na época passada, os romenos terminaram o campeonato local em 2º lugar.

No plantel do Steaua, liderado pelo romeno Nicolae Dica, há um português: Filipe Teixeira, jogador de 36 anos formado no Felgueiras que passou por França, Inglaterra e Ucrânia antes de se fixar na Roménia, há quase uma década.

Resultado do sorteio

Qarabağ (Azerbaijão) vs Copenhaga (Dinamarca)

APOEL (Chipre) vs Slavia Praga (República Checa)

Olympiacos (Grécia) vs Rijeka (Croácia)

Celtic (Escócia) vs Astana (Cazaquistão)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs Maribor (Eslovénia)

İstanbul Başakşehir (Turquia) vs Sevilla (Espanha)

Young Boys (Suíça) vs CSKA Moscovo (Rússia)

Nápoles (Itália) vs Nice (França)

Hoffenheim (Alemanha) vs Liverpool (Inglaterra)

Sporting CP (Portugal) vs Steaua Bucareste (Roménia)