Coentrão e os exames médicos que (não) chumbou: “É um senhor que está a pôr em causa o meu bom nome e o do Sporting”

Alegado chumbo nos testes médicos quando chegou ao clube

"Há aí um senhor que não tem interesse nenhum e por isso nem vou falar no nome dele, que não merece, que anda a dizer que chumbei nos testes médicos. Isso não admito. Está a pôr em causa o meu bom nome e o do Sporting. São mentiras que jamais vou admitir"

Condição física

"Toda a gente sabe que tive uma lesão complicada. Mas recuperei bem e sinto-me bem. Tenho de ganhar aos poucos a condição e sinto que de jogo para jogo estou melhor. Quero continuar a progredir para ajudar o Sporting a conquistar os seus objetivos. Darei a vida por este clube, disso podem ter a certeza."

Sporting

"A equipa está bem, felizmente vimos de um bom momento, de um momento espetacular, com três vitórias na Liga, 8 golos marcados, zero sofridos. Só temos de estar confiantes. Sabemos que vamos encontrar uma equipa que é complicada, mas também sabemos da nossa qualidade e estou confiante que vamos fazer um bom jogo e vamos alcançar o nosso objetivo, que é passar esta eliminatória."

Steaua de Bucareste

"É um jogo complicado. Jogamos contra uma boa equipa, com bons jogadores. Queremos fazer um bom jogo, alcançar o nosso ojetivo que é passar a eliminatória e estou confiante de que vamos conseguir"

Possível eliminação da Liga dos Campeões

"Quem se anda no futebol, sabe-se que tudo é possível. Todas as competições são complicadas, as equipas estão mais fortes, mas o nosso objetivo é ganhar. Mas sabemos que também é possível que o Steaua passe. Se isso acontecer, resta-nos seguir a nossa vida nas outras competições".