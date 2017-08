Já há onze do Sporting para Bucareste e, pasmem-se, Bas Dost não consta nele

Pois é, para quem achava que não havia lugar para surpresas, aí está ela: Bas Dost não será titular esta noite em Bucareste, onde o Sporting busca uma vitória e a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões.

No lugar do holandês, que está no banco, vai jogar o costa-marfinense Seydou Doumbia.

De resto, não há (mais) surpresas entre os titulares, com Bruno Fernandes manter-se no onze. Mathieu, que estava em dúvida, também está no onze.

Assim, o Sporting vai jogar com: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; Battaglia, Adrien Silva, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña e Doumbia

Já o Steaua apresenta-se em casa com: Nita; Larie, Alibec, Filip, Budescu, Júnior Morais, Momčilović, Golofca, Popescu, Enache e Filipe Teixeira

Acompanhe aqui, na Tribuna, o Steaua-Sporting.