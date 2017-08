Tudo o que precisa de saber sobre o sorteio de hoje da Liga dos Campeões

Quando e onde se realiza o sorteio da Liga dos Campeões?

Realiza-se esta quinta feira, no Fórum Grimaldi, no Mónaco, a partir das 17h00 portuguesas. Está previsto que dure cerca de 2h15.

Quantas equipas portuguesas estão envolvidas?

Três. Duas apuradas diretamente - Benfica e FC Porto - e outra através do play-off - o Sporting, depois de eliminar o Steaua de Bucareste (5-1 no conjunto das duas mãos).

Como se processa o sorteio?

As 32 equipas finalistas - 22 apuradas diretamente e 10 através do play-off - estão organizadas em quatro potes. Oito equipas em cada um.

O pote 1, onde está o Benfica, é aquele onde são colocados o campeão em título da prova e os campeões nacionais dos sete países melhor classificados no ranking da UEFA. Este ano, o campeão da Ucrânia foi considerado, uma vez que o Real Madrid acumula o título de campeão europeu e o de campeão espanhol, deixando uma vaga em aberto.

As 24 equipas sobrantes são colocadas nos outros três potes por ordem de coeficiente no ranking de clubes da UEFA.

O FC Porto está inserido no pote 2, enquanto o Sporting está no pote 4.

As 32 vão ser distribuídas por 8 grupos - do A ao H - ficando em cada grupo uma equipa de cada pote.

As equipas portuguesas podem ficar no mesmo grupo?

Não. As regras não permitem que dois clubes da mesma federação fiquem na mesma chave.

E como estão organizados os potes?

Da seguinte forma:

Pote 1

Real Madrid (Espanha)

Bayern Munique (Alemanha)

Juventus (Itália)

BENFICA (Portugal)

Chelsea (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Mónaco (França)

Spartak Moscovo (Rússia)

Pote 2

Barcelona (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Paris Saint-Germain (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Sevilha (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

FC PORTO (Portugal)

Manchester United (Inglaterra)

Pote 3

Nápoles (Itália)

Tottenham (Inglaterra)

Basileia (Suíça)

Olympiakos (Grécia)

Anderlecht (Bélgica)

Liverpool (Inglaterra)

Roma (Itália)

Besiktas (Turquia)

Pote 4

Celtic (Escócia)

CSKA Moscovo (Rússia)

SPORTING (Portugal)

Apoel (Chipre)

Feyenoord (Holanda)

Maribor (Eslovénia)

Qarabag (Azerbaijão)

RB Leipzig (Alemanha)

Onde posso acompanhar o sorteio?

Aqui, ao minuto, no site da Tribuna Expresso, ou, em alternativa, através da televisão (SportTV1),

VALERY HACHE

São 2h15 de sorteio?

Não. Como é já tradição, a cerimónia vai servir também para anunciar quem é o Jogador e a Jogadora do Ano para a UEFA. Na primeira categoria, entre os três finalistas está o internacional português Cristiano Ronaldo, que já ganhou duas vezes o troféu nas cinco edições em que foi atribuído. Este ano concorre com Lionel Messi e o guarda-redes Gianluigi Buffon.

Na categoria feminina, estão nomeadas Pernille Harder (Dinamarca, Linköping e Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Alemanha, Lyon) e Lieke Martens (Holanda, Rosengård e Barcelona).

Vão ser ainda premiados o melhor guarda-redes, defesa, médio e avançado da última edição da UEFA Champions League.

E quando é que começa a Liga dos Campeões?

Daqui a nada. Faltam pouco mais de duas semanas. A primeira jornada está marcada para os dias 12 e 13 de setembro. Há seis jornadas no total, a última é realizada a 5 e 6 de dezembro.

Quem se apura e o que se segue?

O modelo mantém-se: seguem para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada grupo. O terceiro vai ter de se contentar com uma entrada na Liga Europa, ao passo que o quarto fica com um currículo melhorado (além de, quem sabe, a conta bancária).

O sorteio dos oitavos de final está marcado para 11 de dezembro, em Nyon, na Suíça.

Quanto dinheiro está em jogo?

Para cima de um dinheirão. Por alguma coisa a Liga dos Campeões também é conhecida como a 'Liga dos milhões'. Só a presença na fase de grupos garante a cada clube que aqui chegou €12,7 milhões. Cada vitória valerá €1,5 milhões, um empate vale meio milhão de euros. A passagem aos oitavos significa mais €6 milhões. A UEFA explica a distribuição de dividendos desta época.

Onde se realiza a final este ano?

A leste, no Estádio Olímpico de Kiev. Será a 26 de maio do próximo ano.