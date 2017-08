O guia para Benfica, FC Porto e Sporting vencerem na Liga dos Campeões

Grupo A

Entrar com contundência na fase de grupos da Liga dos Campeões, aproveitando, ainda no mês de setembro, a receção ao CSKA Moscovo e a deslocação a Basileia para afiançar dois triunfos, será crucial para o Benfica dar um passo decisivo para caucionar a qualificação para a fase a eliminar da competição, objetivo que se afigura como obrigatório.

Isto porque num grupo onde o Manchester United assume favoritismo, o Benfica arroga o papel de principal candidato a acompanhar os 'red devils' na passagem à fase seguinte, já que apresenta mais-valias individuais francamente superiores aos rivais suíços e russos – duas equipas que se apresentam com estruturas com três defesas-centrais –, aspeto que tem sido determinante para fazer o coletivo cintilar.

A 18 de outubro, 6238 dias depois de ter iniciado a sua carreira como treinador principal no Benfica, Mourinho regressa à Luz, acompanhado por Matic e Lindelöf, jogadores que as águias projetaram para os maiores palcos do futebol europeu.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)