O mesmo guarda-redes, um lateral que regressa e o mais-que-tudo lá à frente (o onze do Benfica)

Noite de estreia na Champions 2017/18 no Estádio da Luz. O Benfica recebe o CSKA de Moscovo e estas são as escolhas de Rui Vitória: Bruno Varela, Grimaldo e Jonas estão no onze, pelo que o resto se compõe.

Onze: Varela, André Almeida, Luisão, Lisandro, Grimaldo; Filipe Augusto e Pizzi; Salvio. Jonas, Seferovíc e Zivkovic