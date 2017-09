“O resultado não me convence, vamos buscar estes pontos a qualquer lado”

De Rui Vitória não se esperam grandes floreados ou considerações no discurso: o treinador do Benfica é prático nas palavras que usa e no futebol que pede e analisa.

Para Vitória, a explicação para a primeira derrota do ano, em casa, contra o quarto classificado do campeonato russo, é relativamente simples: “Houve uma equipa que aproveitou os lances e nós não o fizémos. Mas o resultado não me convence, vamos buscar estes três pontos a qualquer lado”.

E prosseguiu: “Na primeira parte jogámos com segurança, mas faltou atrevimento. Depois, na segunda parte, subimos a agressividade e fomos mais atrevidos. Os meus jogadores fizeram o que tinham a fazer. isto é futebol”.

Sobre as mudanças que fez na equipa, Rui Vitória não se quis alongar muito em comentários: “Aqui não há promoções mas mérito. Há mais um conjunto deles para entrar”