Falta pouco para o sorteio dos 'oitavos' da Champions. Eis tudo o que precisa de saber sobre o futuro europeu do FC Porto

Quais são os possíveis adversários do FC Porto?

Comecemos pelas boas notícias: os dragões podem encontrar dois adversários do dito grupo dos “acessíveis” nos oitavos-de-final da Champions.

O FC Porto pode defrontar a AS Roma, equipa italiana consistente durante a fase de grupos, mas com algumas limitações no ataque, ou o Liverpool, equipa história britânica, mas com um futebol muito aquém dos seus melhores tempos.

Depois, há as favas do sorteio: o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Tottenham (que venceu o grupo do Real Madrid), o Manchester United e o Manchester City.

Que equipas é que o FC Porto evita?

Ao ficar no pote 2, o FC Porto irá evitar, para já, o Sevilha, o Shakhtar Donetsk (do português Paulo Fonseca), o Real Madrid, o Basileia, o Bayern Munique, o Chelsea e a Juventus.

Quais são as hipóteses dos portistas avançarem mais na competição?

Tudo irá depender do sorteio, é claro, mas ao classificaram-se como segundos do grupo G, os 'dragões' não conseguiram o estatuto de “cabeças de série” nesta fase da competição.

Pelo caminho, podem então apanhar colossos como Manchester City, Manchester United, PSG ou Barcelona - tarefas quase impossíveis para o FC Porto de Sérgio Conceição.

Ainda assim, caso os deuses do futebol estejam do lado da equipa portuguesa durante o sorteio, uma ida aos quartos-de-final será possível.

Que condicionantes terá o sorteio?

As únicas condicionantes do sorteio dos oitavos são as seguintes: nenhuma equipa pode defrontar clubes do mesmo país ou um adversário que já tenha enfrentado na fase de grupos - o caso do Besiktas para o FC Porto.

Em que datas serão disputados os jogos dos oitavos?

A primeira mão dos oitavos da Champions está marcada para 13/14 e 20/21 de fevereiro de 2018. Já a segunda mão será disputada a 6/7 e 13/14 de março.

Este ano, quais foram as equipas que chegaram aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões?

No pote 1 estão Liverpool, Manchester City, Besiktas, Tottenham, Manchester United, PSG, AS Roma, Barcelona.

No pote 2 estão FC Porto, Sevilha, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Basileia, Bayern Munique, Chelsea e Juventus.

Quantas vezes o FC Porto já chegou a esta fase da Liga dos Campeões?

Os azuis e brancos já chegaram por treze vezes - esta incluída - aos oitavos da Champions, desde que a competição assumiu estes moldes, na época de 1992/93.

Os dragões, é de sublinhar, têm mais do dobro das presenças neste patamar da competição que os outros quatro clubes portugueses que já participaram na Champions.

Em 2004, diante do Mónaco e orientados por José Mourinho, os dragões conquistaram a Liga dos Campeões.

Quando irá decorrer o sorteio?

O sorteio arranca às 11 horas (hora de Portugal Continental) esta segunda-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. Pode segui-lo na Tribuna Expresso.