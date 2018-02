Alexis Sánchez: “Quando perdes uma final, podes chorar. No balneário do Barcelona vi Messi chorar, depois do jogo com o Chelsea”

Com a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões prestes a arrancar, Alexis Sánchez, agora jogador do Manchester United, lembrou a eliminação do Barcelona nas meias-finais prova em 2011/12, em entrevista à “Sky Sports”.

Nessa época, os catalães sofreram um golpe duro: foram eliminados, para a surpresa de muitos, pelo Chelsea. O tombo frente à equipa inglesa foi tão duro que Messi acabou a chorar no balneário, revelou o ex-colega.

“Quando perdes uma final, podes chorar. Faz parte do futebol. No balneário do Barcelona vi Messi chorar, depois do jogo com o Chelsea”, disse o internacional chileno à “Sky Sports”.

“Isso acontece porque exigimos muito de nós mesmos”, explicou.

Segundo Sánchez, “o futebol pode dar-te uma vida de luxo, mas as pessoas não veem o sacrifício que fazemos [os futebolistas] por trás de tudo.”

Os oitavos de final da Liga dos Campeões começam terça-feira, com o Juventus-Tottenham e com o Basileia-Manchester City (ambos às 19h45). Quarta-feira há Real Madrid-PSG e FC Porto Liverpool (19h45, RTP1). Dia 20 há Chelsea-Barcelona e Bayern de Munique-Besiktas e dia 21 há Shakhtar Donetsk-Roma e Sevilha-Manchester United (RTP1, 19h45).