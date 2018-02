O que esperar dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Os oitavos de final da Liga milionária do futebol arrancam esta terça-feira com dois jogos: a Juventus recebe o Tottenham e o Manchester City vai tentar a sua sorte no terreno do Basileia.

Quarta-feira, o único representante luso ainda em prova, o FC Porto, recebe o Liverpool, e os adeptos portugueses (que não estiverem no Dragão) irão precisar de outra televisão para ver, também às 19h45, o jogo grande da semana: Real Madrid-PSG.

As restantes partidas da eliminatória estão reservadas para os dias 20 e 21 de fevereiro.

Juventus - Tottenham

A Juventus é das equipas tradicionais nesta fase da Liga dos Campeões. Embora não leve a taça para casa há mais de duas décadas, a equipa disputa os oitavos pela nova vez desde 2003. Foi campeã em 1985 e em 1996, e mais recentemente esteve quase a arrecadar o terceiro troféu ao chegar à final em 2017, mas viu o sonho cair por terra ao perder contra o Real Madrid.

Do outro lado temos um ambicioso Tottenham, ainda tenrinho na Champions - é a segunda vez nos oitavos de final -, mas com um trunfo na manga: Harry Kane. Aos 24 anos, o jovem avançado tem feito a delícia dos ingleses na Premier League onde já marcou 23 golos.

Embora ainda sejam novatos na competição, os ingleses conseguiram o impensável: ficar à frente do Real Madrid na fase de grupos. Agora resta saber quem leva a melhor, os veteranos da Juventus ou os caloiros do Tottenham. O pontapé de partida é dado às 19h45 (SportTV2) desta terça-feira, em Turim.

Basileia - Manchester City

Também na terça-feira, o líder isolado da Premier League desloca-se à Suiça para tentar derrotar o Basileia. A época da equipa suíça tem sido agridoce: esteve mais de três meses sem perder um único jogo na Super Liga local mas em 2018 o panorama mudou bastante: em oito jogos, a equipa já perdeu três, embora se mantenha no 2º lugar da classificação com 41 pontos. Já na Champions, os resultados foram mais positivos: em seis jogos, ganhou quatro.

Já o Manchester City de Pep Guardiola, claramente favorito à vitória, soma e segue na Premier League com 72 pontos, mais 16 do que o segundo classificado - o Manchester United (que também está nos oitavos de final da Liga dos Campeões). Também na Champions a equipa tem estado indestrutível e na fase de grupos ganhou cinco jogos e só perdeu um, 2-1 contra o Shakhtar Donetsk do português Paulo Fonseca (também no 'oitavos'), e acabou assim com 15 pontos.

Esta é a primeira vez que as duas equipas se defrontam, num jogo que arranca às 19h45 e que opõe o imparável City de Pep Guardiola, claramente favorito, contra o Basileia de Raphaël Wicky que, recorde-se, goleou o Benfica por 5-0, na fase de grupos.

E Portugal?

FABRICE COFFRINI

Os azuis e brancos são os únicos representantes de Portugal na Liga dos Campeões. O Benfica ficou pelo caminho ainda na fase de grupos, mas não sem antes receber um título... o de pior equipa da liga milionária na época de 2017/2018. Os encarnados saíram sem conseguir um único ponto e ainda foram o pior ataque da competição: em seis jogos só conseguiram marcar um golo. Também o Sporting saiu de mãos a abanar, depois de perder com o Barcelona.

Os portistas são, portanto, a última réstia de esperança portuguesa para a Champions, mas o desafio avizinha-se difícil. No arranque dos oitavos, o FC Porto vai receber o Liverpool e tentar quebrar a maldição inglesa. Os dragões nunca levaram a melhor frente aos 'reds' e contam com um histórico bastante negativo no que ao futebol inglês diz respeito: em 36 jogos frente a equipas inglesas, os portistas só conseguiram vencer por oito vezes. Empataram nove e perderam 19 jogos.

Mas, voltando ao Liverpool, as equipas já se defrontaram quatro vezes. A primeira vez foi 2001, ainda no antigo estádio das Antas, e a partida para os quartos de final da Taça UEFA acabou sem golos - na segunda mão os portistas acabaram por perder 2-0. Na época de 2007/2008, a história repetiu-se: um empate em casa e uma derrota em Anfield Road.

Mas nem este quadro negro desmotiva os jogadores, que acreditam que a primeira vitória da história frente aos 'reds' vai acontecer esta quarta-feira. Herrera é um deles: "Acreditamos muito nas nossas hipóteses de apuramento, embora estejamos conscientes de que será extremamente difícil. Se não encararmos a eliminatória com a atitude correta, não vale a pena jogarmos”.

Ronaldo vs Neymar

Também na quarta-feira vai acontecer o tão esperado encontro de Cristiano Ronaldo com Neymar - um verdadeiro duelo de titãs. O Real Madrid é o clube de maior tradição da liga milionária, detém o recorde de títulos da competição e é atualmente bicampeão europeu, mas esta época dos madrilenos não tem sido propriamente extraordinária e a equipa tem-se afastado a passos largos do primeiro lugar da liga espanhola.

Mesmo assim, a equipa que conta com Cristiano Ronaldo, que tem vindo a melhorar as suas exibições e promete dar tudo na partida da Champions contra o Paris-Saint Germain, no que é nada mais nada menos do que o duelo mais aguardado dos oitavos de final da competição.

Quanto ao PSG, domina o campeonato francês com facilidade e pretende dificultar a vida à equipa de Zinedine Zidane. Os franceses têm estado fortes nesta época, mas será que isso chega para chutar para canto a equipa que mais se sente em casa na Champions?

Os merengues venceram três das últimas quatro edições e não falham os quartos de final desde 2009; já os franceses do PSG não passaram dos oitavos na passada época e nas quatro anteriores ficaram pelos quartos de final.

As restantes

Ainda não é esta semana passada que os oitavos de final ficam arrumados. Quatro das oito partidas só vão ser jogadas na próxima semana, duas delas na terça-feira dia 20 - Bayern de Munique contra o Besiktas e Chelsea contra o Barcelona - e as outras duas na quarta-feira dia 21 - Sevilha contra o Manchester United de Mourinho e Shakhtar de Paulo Fonseca contra Roma. Ou seja, nas próximas semanas não faltam belíssimos jogos para ver.