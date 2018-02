Oitos golos (e uma eliminatória já resolvida) nos primeiros jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Foi uma bela noite de futebol - especialmente para o futebol inglês. Manchester City e Tottenham já têm um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de terem conseguido resultados positivos na primeira mão dos oitavos de final da prova, fora de casa.

A equipa de Pep Guardiola, com o internacional português Bernardo Silva a titular, foi à Suíça golear o Basileia por 4-0, com dois golos de Gundogan, um de Aguero e outro de... Bernardo Silva. Os ingleses ficam assim com a eliminatória praticamente resolvida, uma vez que dispõem não só de quatro golos de vantagem, mas também de quatro golos fora de casa.

A outra equipa inglesa em prova na noite de terça-feira também foi satisfeita para casa. Depois de um início assustador - aos nove minutos, a Juventus já ganhava por 2-0, com um bis de Higuain -, o Tottenham recompôs-se e conseguiu igualar o jogo em Itália, com golos de Harry Kane e Eriksen.

Agora, estas quatro equipas só voltam a jogar no dia 4 de março, uma vez que a 1ª mão dos oitavos de final prossegue esta quarta-feira com FC Porto-Liverpool (19h45, RTP1) e com o Real Madrid-PSG (SportTV) e, na próxima semana, há Chelsea-Barcelona e Bayern de Munique-Besiktas e Shakhtar Donetsk (de Paulo Fonseca)-Roma e Sevilha-Manchester United (de José Mourinho).