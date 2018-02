A Liga dos Campeões é dele. Os recordes também. Cristiano Ronaldo, senhoras e senhores

Quem tivesse dúvidas que o Real Madrid continua a ser um dos grandes europeus, apesar da época fraca que está a fazer na Liga espanhola, deve ter ficado esclarecido na quarta-feira à noite.

Na Liga dos Campeões, os merengues mostraram ainda ser quem mais ordena: ganharam por 3-1 ao Paris Saint-Germain, o novo rico europeu que procura troféus para a sua colecção. Parte do mérito do resultado conseguido, é claro, coube suspeito do costume.

Cristiano Ronaldo “bisou”, virou o resultado diante do Paris Saint-Germain, e atingiu um novo recorde: o primeiro jogador do mundo a fazer 100 golos por uma só equipa na Champions.

Os merengues, na verdade, estiveram a perder: Rabiot marcou aos 33 minutos, após cruzamento de Mbáppe. Porém, ainda antes do intervalo, CR7 fez o empate, através da conversão de uma grande penalidade.

Depois, já aos 83 minutos, Cristiano marcou o segundo, após passe de Asensio na direita. Passados poucos minutos, Asensio fechou o resultado do encontro, com uma remate de primeira para a baliza do PSG.