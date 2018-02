Liga dos Campeões: Bayern mais perto dos ‘quartos’. Chelsea e Barcelona empatam

O Bayern de Munique goleou esta terça-feira, na Alemanha, o Besiktas por 5-0 e segue em vantagem para a segunda mão dos oitavos-de-final, disputada em Istambul.

O primeiro golo surgiu já na reta final da primeira parte, aos 43’, pelos pés de Müller. Na segunda metade da partida, mais golos: aos 52', Kingsley Coman, aos 66’, Müller voltou a acertar nas redes da baliza e Lewandowski bisou aos 79'e 88'.

No outro jogo da noite, Chelsea e Barcelona não foram além de um empate a uma bola. Foram os londrinos que inauguraram o marcador com um golo de Willian (62’). Pouco mais de dez minutos depois, o barça igualou a partida com um remate de Messi aos 75’.

A segunda mão dos oitavos-de-final acontece em Camp Nou, em Barcelona, a 14 de março.